El operativo de búsqueda y rescate en el cerro Pacuy finaliza con éxito. Patricio Gómez y Francisco Teseyra, los dos hombres buscados desde ayer, lograron descender por el camino Incahuasi.
Sáenz: “Hoy es histórico, tenemos representantes que no se cuelgan de nadie”
Desde el búnker de "Primero Los Salteños", el gobernador Gustavo Sáenz destacó la elección de Flavia Royón y Bernardo Biella, y afirmó que "Salta no es ni Cristina ni Milei: Salta es Salta y nadie nos dice qué tenemos que hacer”.Salta26/10/2025
En un encendido discurso, el gobernador Gustavo Sáenz celebró el desempeño de su espacio político en las elecciones nacionales de este domingo. “Lo de hoy es histórico: un diputado y un senador que no se colgaron ni de la pollera ni del saco de nadie”, afirmó el mandatario.
Sáenz expresó su orgullo por la elección realizada por Flavia Royón, a quien describió como “idónea, con propuestas, que trabajará por los salteños”, y por su amigo Bernardo Biella, a quien respaldó desde el inicio de la campaña. “Cuando llegan estas oleadas nacionales nos quieren llevar puestos, pero no es la primera vez que nos pasa. En 2017 fue la ola amarilla y después perdieron. Todas las elecciones son distintas, hay que receptar y aceptar el mensaje de las urnas”, señaló.
El mandatario recordó que su espacio había ganado la elección provincial por más de 20 puntos, lo que —según destacó— “ratificó la confianza en este gobierno”. “Podríamos habernos quedado al margen, porque estas elecciones se nacionalizan, pero decidimos participar para defender a Salta”, explicó.
Sáenz remarcó la identidad propia del electorado salteño: “En todo el país hubo polarización, pero Salta no es ni Cristina ni Milei. Salta es Salta. En un mes construimos con esfuerzo e identidad, pensando en los salteños. Porque la historia nos enseñó que muchos, cuando llegan a Buenos Aires, se olvidan de Salta”.
Con tono firme, el gobernador aseguró que los nuevos legisladores “no tendrán dirigentes nacionales que les digan qué hacer”. “Hoy, para Salta, primero los salteños. Tenemos un senador que no teníamos y un diputado que va a pelear por ustedes. No me arrepiento de la decisión tomada”, concluyó, en medio de aplausos.
El exgobernador salteño Juan Manuel Urtubey saludó el desempeño de La Libertad Avanza en las elecciones provinciales y convocó a los espacios opositores a “reflexionar” sobre la necesidad de construir una alternativa común.
El sitio oficial que el Gobierno de la Nación habilitó para el escrutinio provisiorio está habilitado desde las 21. También se puede seguir desde la aplicación.
El Ministro de Gobierno se mostró confiado antes de obtener resultados oficiales y dijo que la expectativa es "tener representantes en ambas cámaras”.
Elecciones 2025: Cerraron los comicios en Salta
Las mesas de votación en la provincia de Salta cierran en el marco de las Elecciones Nacionales 2025. Las autoridades electorales esperan difundir los primeros resultados del escrutinio provisorio alrededor de las 21.
“La gente está cansada de peleas, quiere soluciones”, dijo Sáenz antes de votar
El gobernador de Salta destacó la importancia de la participación ciudadana y pidió que las elecciones permitan elegir representantes que defiendan los intereses de la provincia.
En su paso por Salta, el Secretario General de SUTERH, Víctor Santa María, cuestionó la reforma laboral que impulsa el Gobierno Nacional y advirtió que podría implicar la eliminación de derechos clave como los convenios colectivos y las paritarias.
Colectivos gratis hoy en Salta para votar: quiénes acceden
Hoy habrá pasajes gratuitos en SAETA desde las 8 hasta las 18.30 para votantes mayores de 16 años con tarjeta física.
Dirigentes de peso del oficialismo y la oposición, como María Eugenia Vidal, Espert, Moreau, Parrilli, Juan Carlos Romero y Cobos, dejarán sus bancas cuando asuman los nuevos legisladores el 10 de diciembre.
El argentino Franco Colapinto corre hoy en el Gran Premio de México de la Fórmula 1, en su segunda participación en la máxima categoría.
“Se comió el viaje”. Hernández Berni desmintió a Leavy y negó reparto de bolsones
El intendente de Tartagal cuestionó la denuncia del candidato a senador, asegurando que es un intento de llamar la atención.