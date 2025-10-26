Sáenz: “Hoy es histórico, tenemos representantes que no se cuelgan de nadie”

En un encendido discurso, el gobernador Gustavo Sáenz celebró el desempeño de su espacio político en las elecciones nacionales de este domingo. “Lo de hoy es histórico: un diputado y un senador que no se colgaron ni de la pollera ni del saco de nadie”, afirmó el mandatario.

Sáenz expresó su orgullo por la elección realizada por Flavia Royón, a quien describió como “idónea, con propuestas, que trabajará por los salteños”, y por su amigo Bernardo Biella, a quien respaldó desde el inicio de la campaña. “Cuando llegan estas oleadas nacionales nos quieren llevar puestos, pero no es la primera vez que nos pasa. En 2017 fue la ola amarilla y después perdieron. Todas las elecciones son distintas, hay que receptar y aceptar el mensaje de las urnas”, señaló.

El mandatario recordó que su espacio había ganado la elección provincial por más de 20 puntos, lo que —según destacó— “ratificó la confianza en este gobierno”. “Podríamos habernos quedado al margen, porque estas elecciones se nacionalizan, pero decidimos participar para defender a Salta”, explicó.

Sáenz remarcó la identidad propia del electorado salteño: “En todo el país hubo polarización, pero Salta no es ni Cristina ni Milei. Salta es Salta. En un mes construimos con esfuerzo e identidad, pensando en los salteños. Porque la historia nos enseñó que muchos, cuando llegan a Buenos Aires, se olvidan de Salta”.

Con tono firme, el gobernador aseguró que los nuevos legisladores “no tendrán dirigentes nacionales que les digan qué hacer”. “Hoy, para Salta, primero los salteños. Tenemos un senador que no teníamos y un diputado que va a pelear por ustedes. No me arrepiento de la decisión tomada”, concluyó, en medio de aplausos.