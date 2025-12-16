Contra la reforma laboral de Milei, el peronismo propone su alternativa

El trabajo, realizado por abogados laboralistas, exministros de Trabajo y sindicalista, plantea desarrollar una “política de recomposición salarial”, reducción de la jornada laboral y que las paritarias sean libres, entre otros puntos.

El trabajo se realizó en la sede del PJ nacional de la calle Matheu. Allí se realizaron los encuentros con abogados laboralistas, exministros de Trabajo, sindicalistas y distintos expertos en el tema y, en base a proyectos que ya estaban circulando -o que fueron presentados en distintos momentos-, elaboraron un documento con ocho ejes con los que insistirán en el contexto del debate actual sobre “modernización” laboral.

No se trata de un proyecto de Ley, porque en período de sesiones extraordinarias los legisladores sólo pueden tratar los temas seleccionados por el Poder Ejecutivo, pero no se descarta que estos puntos sean parte de un dictamen de minoría en el marco del debate en comisión que comenzará esta semana en el Senado.

Para el peronismo, el proyecto oficialista es “una reforma pro patronal que sólo agravará la situación y que está realizada por los abogados empresarios”, y, desde ese espacio, consideran que la aprobación del mismo implicaría una serie de efectos regresivos como: “La perforación de los pisos salariales y de condiciones de trabajo, que ya se encuentran muy deteriorados”.

Añaden que, de aprobarse, el proyecto de la Casa Rosada conduciría a que el Estado financie el costo de los despidos y limite la acción gremial. También institucionalizaría la autoridad del Estado para fijar techo a las paritarias, legalizaría el fraude laboral, convalidaría la precariedad del trabajo en plataformas y afectaría derechos individuales como la posibilidad de tomarse vacaciones, entre otros.

Los ocho puntos del peronismo

El documento en el que trabajó el PJ consta de ocho puntos. El primero está dedicado a la “política de recomposición salarial”. Allí dicen que hay que recuperar el valor del Salario Mínimo, Vital y Móvil; que los salarios deberán ser abonados íntegramente en dinero y que las paritarias deberían ser libres, sin cepo ni techos.

En el segundo eje hablan de la reducción de la jornada laboral para “conciliar la vida laboral, familiar y personal con más tiempo libre para el trabajador”. Allí proponen reducir la jornada laboral a un máximo de 7 horas por día y 42 horas semanales, hasta que, paulatinamente se pueda llegar a las 6 horas diarias.

En esa línea, consideran que bajar la cantidad de horas laborales “mejorará la calidad del trabajo y de vida al reducir el riesgo de estrés, depresión, ansiedad, enfermedades cardíacas y otras enfermedades crónicas”. Para el empleador redundaría en una baja de la siniestralidad, menor rotación, menos renuncias y mejoras en el ausentismo.

El tercero está dedicado a quienes trabajan en servicios de plataformas digitales. Piden: La creación de un ámbito de negociación colectiva que, como piso, determine un salario mínimo, seguridad social, licencias y protección contra el despido; que tengan libertad horaria con descansos legales obligatorios. Que haya un “Algoritmo transparente”, para que las plataformas informen sobre cómo se asignan los pedidos, cómo se evalúan las tareas, cómo se pagan las comisiones y cómo se aplican las sanciones.

Allí incorporan que sea obligatoria la atención a los trabajadores por parte de un humano para evitar bloqueos injustos y solucionar problemas y también piden que se resguarde el historial laboral.

Suman capacitación y seguridad con la obligación que tendrían las plataformas de brindar elementos de seguridad y una cobertura ante accidentes y riesgos, además de estaciones sanitarias y el reconocimiento de vacaciones. Por último quieren habilitar el derecho a poder afiliarse a un sindicato desde la propia plataforma.

En ese aspecto hay quienes dentro del espacio consideran que la posición del peronismo debería ser más clara y definir la relación de dependencia, como ya lo hicieron los gobiernos de España y México.

El cuarto punto habla de la “participación de los trabajadores en las ganancias”. Quieren garantizar el derecho de los trabajadores a participar en el reparto de utilidades. El pago de las mismas, expresan “deberá establecerse en forma anual conforme la ganancia obtenida por la empresa”. En ese aspecto quedarán eximidas las Micro, Pequeñas y Medianas empresas.

El quinto está dedicado a la “Desconexión digital”. Opinan que las comunicaciones fuera de la jornada deben ser compensadas en tiempo y dinero.

En sexto lugar están las “Licencias parentales igualitarias y de cuidado”. Proponen que la licencia por maternidad sea de 120 días, igual que la de adopción y 90 días para la de paternidad. En cuanto a monotributistas y autónomos, que existan las mismas licencias con carácter de seguridad social.

El séptimo pide una “articulación de los convenios colectivos de trabajo”. Dicen que los convenios colectivos de ámbito menor (por empresa), en caso de existir un convenio de ámbito mayor, podrán considerar: a. Materias delegadas por el convenio de ámbito mayor. b. Materias no tratadas por el de ámbito mayor. c. Materias propias de la organización de la empresa y d. Condiciones más favorables al trabajador.

El octavo y último habla de la “Salud y Seguridad en el Trabajo”. Allí mencionan la creación de Comités Mixtos paritarios entre representantes de trabajadores y empleadores en materia de Seguridad, Salud, Medio Ambiente y Prevención de Riesgos en el Trabajo.

Página12