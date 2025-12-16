Congreso: el oficialismo obtuvo dictamen para el Presupuesto 2026

Javier Milei se reunió en la Casa Rosada con José Kast, el presidente electo de ChilePolítica16/12/2025
Durante el encuentro, "trazaron una hoja de ruta para el trabajo conjunto a partir de marzo".
La propuesta contiene modificaciones respecto del dictamen firmado en noviembre pasado. Debatieron también el otro proyecto conocido como “regla fiscal”. Habrá 3 dictámenes para el Presupuesto y 2 para el Compromiso Fiscal.Política16/12/2025
El intenso trabajo de este período extraordinario continuó este martes cuando pasado el mediodía se inició la reunión de la Comisión de Presupuesto y Hacienda para tratar la ley de leyes y también el proyecto de ley por el que se establece un marco jurídico-institucional de carácter permanente, destinado a asegurar la sostenibilidad de las finanzas públicas y la estabilidad del valor de la moneda. Promediando el debate, el titular de la comisión, Bertie Benegas Lynch, anunció que había un dictamen de mayoría con 28 firmas, y con seis disidencias, y otro de minoría con 3 firmas, correspondiente a Provincias Unidas. Además, un dictamen para el proyecto de Compromiso Fiscal, con 28 firmas, 4 en disidencias.
Unión por la Patria aclaró que presentaría sus propios dictámenes para ambos temas.
Fue la continuidad de una jornada iniciada poco después de las 10 con una reunión de Legislación Penal, en la que abordaron el proyecto de Inocencia Fiscal.
Abrió el juego este martes el titular del bloque oficialista, Gabriel Bornoroni, quien defendió “un presupuesto con equilibrio fiscal”.
“¿Qué nos da el equilibrio fiscal? La posibilidad de saber qué es lo que va a gastar el Estado, en qué y cómo lo va a gastar”, resaltó el legislador cordobés, que cuestionó el “impuesto encubierto que es la inflación y se lo cobraban a todos los argentinos”. Remarcó que la propuesta oficial “deja atrás la decadencia de la inflación”, y establece “no gastar más de lo que ingresa. Eso le va a dar previsibilidad a todos los argentinos, porque vamos a saber si vamos a tener inflación, cuáles van a ser nuestros esfuerzos y le vamos a mostrar al mundo que somos un país serio”.
A continuación, el titular del bloque Unión por la Patria, Germán Martínez, quiso saber si habría cambios respecto del dictamen de mayoría alcanzado en noviembre, a lo que Bornoroni contestó afirmativamente, precisando que les habían hecho circular los cambios a “la mayoría de los bloques”. “Sería bueno que al menos a los integrantes de la Comisión de Presupuesto, a través de secretaría, nos informen su propuesta de dictamen”.
Tras ello recordó que ellos ya habían elaborado en noviembre un dictamen propio y que insistirían en que Legislación Penal debería abordar la “regla fiscal”, habida cuenta de que “uno de los títulos contiene cambios significativos al Código Penal”.
“Argentina necesita una ley de Presupuesto”, reconoció el santafesino, que celebró que el oficialismo reconociera ahora que “quieren aparecer serios ante el mundo… No lo demostraron cuando en 2024 y 2025 estuvieron prolongando la validez del último presupuesto sancionado por ley: el aprobado en 2022, para el ejercicio presupuestario 2023”.
Agregó Germán Martínez que “hoy estamos con una ley presupuestaria que se remonta a una ley aprobada durante nuestro gobierno. Los dos años siguientes Argentina no tuvo presupuesto por la explícita decisión del Gobierno de Milei de no tener presupuesto. No hubo otro motivo. Con el único objetivo de incrementar básicamente los niveles de discrecionalidad con que se ha manejado, con graves consecuencias sobre distintas áreas del Estado”.
Para Germán Martínez, la ley impulsada por el Gobierno “no es el presupuesto que necesita Argentina. Y por eso en nuestro dictamen, así como recomendábamos que el Poder Ejecutivo reformule y lo vuelva a mandar, hoy planteamos que este presupuesto necesita una reformulación integral”.
El peronismo no solo se opone al proyecto de “modernización laboral”, como lo denomina el gobierno, sino que quiere contraponerle un proyecto alternativo que consta de ocho puntos.
El oficialismo tiene los números necesarios en comisión para los proyectos de Modernización Laboral y una modificación a la Ley de Glaciares. Mañana a las 11 se iniciará el debate.
Villarruel organiza la Labor Parlamentaria para definir comisiones y cronograma de sesiones extraordinarias en paralelo al Presupuesto 2026.
El jefe de Gabinete habló sobre tensiones dentro del espacio que conduce Gustavo Sáenz y sostuvo que las diferencias son posibles, pero con límites. También planteó autocrítica por el resultado electoral en la ciudad de Salta.
El acta paritaria reclamada por el sindicato no figura en los registros de EANA, y la causa apunta a un beneficio económico tras el cambio de gestión kirchnerista.
Bruno Cabral, el joven delantero de River Plate de tan solo 15 años (categoría 2010), se consagró como la máxima figura de la Messi Cup 2025.
La conductora de Masterchef Celebrity prestó declaración ante el fiscal en una investigación que involucra un fraude superior a tres millones de dólares y afecta a varias figuras del espectáculo y la política.
Sergio Camacho asumió con Jefe de Gabinete. Ignacio Jarsún juró como ministro de Gobierno y Justicia; e Ignacio Lupión como ministro de Producción y Minería. Además asumieron tres nuevos Secretarios.
El gobernador de Salta Gustavo Sáenz destacó la gestión de los ex ministros Ricardo Villada y Martín De los Ríos, reconoció su compromiso y cercanía con la población en momentos de crisis y emergencias, y aseguró que ambos continuarán acompañando “el proyecto para mejorar a los salteños”.
La CONMEBOL publicó el Ranking de Clubes 2026 tras el cierre de la temporada 2025, con Palmeiras y Flamengo en la cima. River Plate se mantiene como el mejor equipo argentino en el tercer puesto, seguido por Boca Juniors.