La propuesta contiene modificaciones respecto del dictamen firmado en noviembre pasado. Debatieron también el otro proyecto conocido como “regla fiscal”. Habrá 3 dictámenes para el Presupuesto y 2 para el Compromiso Fiscal.
Javier Milei se reunió en la Casa Rosada con José Kast, el presidente electo de Chile
Durante el encuentro, "trazaron una hoja de ruta para el trabajo conjunto a partir de marzo".Política16/12/2025
El presidente Javier Milei se reunió este martes con el presidente electo de Chile, José Antonio Kast, y lo felicitó por su triunfo.
La Argentina fue el primer destino internacional elegido por el mandatario chileno. Durante el encuentro, "trazaron una hoja de ruta para el trabajo conjunto a partir de marzo", fecha de la asunción de Kast, y les dieron prioridad a los temas de "seguridad regional y fronteriza, lucha contra el crimen organizado transnacional, promoción del comercio y las inversiones, y cooperación en sectores clave de la economía", según informó la Casa Rosada.
En tanto, el presidente Javier Milei confirmó su asistencia a la ceremonia de transmisión del mando presidencial en la República de Chile, que tendrá lugar el próximo 11 de marzo.
El Presidente Javier Milei recibió al Presidente electo de la República de Chile, José Antonio Kast, en Casa Rosada.— Oficina del Presidente (@OPRArgentina) December 16, 2025
Lo acompañaron la Secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, y el Canciller, Pablo Quirno. pic.twitter.com/EMMdP7mEDU
El peronismo no solo se opone al proyecto de “modernización laboral”, como lo denomina el gobierno, sino que quiere contraponerle un proyecto alternativo que consta de ocho puntos.
Senado: con el apoyo de sectores dialoguistas, LLA conseguirá dictamen de la reforma laboral el viernesPolítica16/12/2025
El oficialismo tiene los números necesarios en comisión para los proyectos de Modernización Laboral y una modificación a la Ley de Glaciares. Mañana a las 11 se iniciará el debate.
Villarruel organiza la Labor Parlamentaria para definir comisiones y cronograma de sesiones extraordinarias en paralelo al Presupuesto 2026.
Camacho reconoció que el Gobierno debe “estar más cerca” de la Capital tras las elecciones
El jefe de Gabinete habló sobre tensiones dentro del espacio que conduce Gustavo Sáenz y sostuvo que las diferencias son posibles, pero con límites. También planteó autocrítica por el resultado electoral en la ciudad de Salta.
El acta paritaria reclamada por el sindicato no figura en los registros de EANA, y la causa apunta a un beneficio económico tras el cambio de gestión kirchnerista.
Bruno Cabral, el joven delantero de River Plate de tan solo 15 años (categoría 2010), se consagró como la máxima figura de la Messi Cup 2025.
La conductora de Masterchef Celebrity prestó declaración ante el fiscal en una investigación que involucra un fraude superior a tres millones de dólares y afecta a varias figuras del espectáculo y la política.
“Se viene un equipo con mucha fuerza”, afirmó Sáenz tras la renovación del gabinete provincialSalta15/12/2025
Sergio Camacho asumió con Jefe de Gabinete. Ignacio Jarsún juró como ministro de Gobierno y Justicia; e Ignacio Lupión como ministro de Producción y Minería. Además asumieron tres nuevos Secretarios.
Sáenz destacó la labor de Villada y De los Ríos tras la renovación del gabinete provincialPolítica15/12/2025
El gobernador de Salta Gustavo Sáenz destacó la gestión de los ex ministros Ricardo Villada y Martín De los Ríos, reconoció su compromiso y cercanía con la población en momentos de crisis y emergencias, y aseguró que ambos continuarán acompañando “el proyecto para mejorar a los salteños”.
La CONMEBOL publicó el Ranking de Clubes 2026 tras el cierre de la temporada 2025, con Palmeiras y Flamengo en la cima. River Plate se mantiene como el mejor equipo argentino en el tercer puesto, seguido por Boca Juniors.