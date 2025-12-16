Javier Milei se reunió en la Casa Rosada con José Kast, el presidente electo de Chile

El presidente Javier Milei se reunió este martes con el presidente electo de Chile, José Antonio Kast, y lo felicitó por su triunfo.

La Argentina fue el primer destino internacional elegido por el mandatario chileno. Durante el encuentro, "trazaron una hoja de ruta para el trabajo conjunto a partir de marzo", fecha de la asunción de Kast, y les dieron prioridad a los temas de "seguridad regional y fronteriza, lucha contra el crimen organizado transnacional, promoción del comercio y las inversiones, y cooperación en sectores clave de la economía", según informó la Casa Rosada.

En tanto, el presidente Javier Milei confirmó su asistencia a la ceremonia de transmisión del mando presidencial en la República de Chile, que tendrá lugar el próximo 11 de marzo.