Javier Milei se reunió en la Casa Rosada con José Kast, el presidente electo de Chile

Durante el encuentro, "trazaron una hoja de ruta para el trabajo conjunto a partir de marzo".

Política16/12/2025

El presidente Javier Milei se reunió este martes con el presidente electo de Chile, José Antonio Kast, y lo felicitó por su triunfo. 

La Argentina fue el primer destino internacional elegido por el mandatario chileno. Durante el encuentro, "trazaron una hoja de ruta para el trabajo conjunto a partir de marzo", fecha de la asunción de Kast, y les dieron prioridad a los temas de "seguridad regional y fronteriza, lucha contra el crimen organizado transnacional, promoción del comercio y las inversiones, y cooperación en sectores clave de la economía", según informó la Casa Rosada.

En tanto, el presidente Javier Milei confirmó su asistencia a la ceremonia de transmisión del mando presidencial en la República de Chile, que tendrá lugar el próximo 11 de marzo.

