Francos anunció "etapa de acuerdos y cambios" en el Gobierno tras votar

El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, votó en Puerto Madero y anticipó que el Gobierno impulsará una "etapa de cambios y acuerdos" tras las elecciones.

Política26/10/2025

El jefe de Gabinete Guillermo Francos aseguró que el Gobierno impulsará una "etapa de cambios y acuerdos" tras las elecciones legislativas nacionales. Tras votar en Puerto Madero, el funcionario dijo que todos los ministros están a disposición del presidente Javier Milei ante una renovación en el gabinete.

Francos explicó: "Se especularon circunstancias que tienen que ver con las elecciones. Como todos los ministros estamos a disposición del Presidente, que dijo que va a pensar en función del resultado cuál es el mejor gabinete y el mejor equilibrio que puede generar. El Presidente seguramente va a tomar la mejor decisión, dejémoslo que decida hacia dónde tiene que llevar su gobierno. Se viene una etapa de cambios para la que deben construirse acuerdos".

El funcionario habló además sobre la relación entre Milei y el jefe del PRO Mauricio Macri y sobre cómo seguirá la relación entre ambos luego de las elecciones: "Macri es una figura muy importante, muy respetada. El Presidente tiene muy buen diálogo con él, no veo por qué no lo vaya a llamar. Segur deamente conversarán y verán de qué forma pueden trabajar juntos por construir el futuro del país".

Con información de TN

