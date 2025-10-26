El equipo legal de LLA denuncia agresión a fiscales con armas blancas, votación de personas fallecidas, restricciones a policías y votación con DNI vencido.
Francos anunció "etapa de acuerdos y cambios" en el Gobierno tras votar
El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, votó en Puerto Madero y anticipó que el Gobierno impulsará una "etapa de cambios y acuerdos" tras las elecciones.Política26/10/2025
El jefe de Gabinete Guillermo Francos aseguró que el Gobierno impulsará una "etapa de cambios y acuerdos" tras las elecciones legislativas nacionales. Tras votar en Puerto Madero, el funcionario dijo que todos los ministros están a disposición del presidente Javier Milei ante una renovación en el gabinete.
Francos explicó: "Se especularon circunstancias que tienen que ver con las elecciones. Como todos los ministros estamos a disposición del Presidente, que dijo que va a pensar en función del resultado cuál es el mejor gabinete y el mejor equilibrio que puede generar. El Presidente seguramente va a tomar la mejor decisión, dejémoslo que decida hacia dónde tiene que llevar su gobierno. Se viene una etapa de cambios para la que deben construirse acuerdos".
El funcionario habló además sobre la relación entre Milei y el jefe del PRO Mauricio Macri y sobre cómo seguirá la relación entre ambos luego de las elecciones: "Macri es una figura muy importante, muy respetada. El Presidente tiene muy buen diálogo con él, no veo por qué no lo vaya a llamar. Segur deamente conversarán y verán de qué forma pueden trabajar juntos por construir el futuro del país".
Con información de TN
El jefe de Gabinete de la Municipalidad de Salta, Juan Manuel Chalabe, votó y destacó la tranquilidad de la jornada electoral. Chalabe enfatizó la necesidad de elegir legisladores nacionales que prioricen el diálogo y el consenso.
Florencio Randazzo, candidato a diputado por la provincia de Buenos Aires, utilizó sus redes sociales para defender enfáticamente la Boleta Única de Papel (BUP).
Tras el voto, la ministra y candidata instó a los ciudadanos a participar para conseguir las leyes necesarias que permitan "acomodar el país" y lograr mayor gobernabilidad.
Luis Caputo ratificó la estabilidad económica. El ministro de Economía defendió el programa de Gobierno y aseguró que el dólar se mantendrá dentro del esquema de bandas.
“Sencillo y práctico”: los salteños opinaron sobre la Boleta Única de Papel en su debut
En el marco de las elecciones legislativas 2025, Aries realizó un relevamiento en distintas escuelas de la ciudad. Los votantes calificaron el nuevo sistema de Boleta Única de Papel como “sencillo y práctico”.
En su paso por Salta, el Secretario General de SUTERH, Víctor Santa María, cuestionó la reforma laboral que impulsa el Gobierno Nacional y advirtió que podría implicar la eliminación de derechos clave como los convenios colectivos y las paritarias.
Dónde voto en Salta: consultá el padrón electoral
La Cámara Nacional Electoral habilitó la consulta online del padrón definitivo. Los salteños pueden verificar mesa y establecimiento de votación con solo ingresar su DNI.
La prohibición de venta de alcohol inicia el sábado a las 20:00 y finaliza el domingo a las 21:00 en supermercados, bares y restaurantes.
Colectivos gratis hoy en Salta para votar: quiénes acceden
Hoy habrá pasajes gratuitos en SAETA desde las 8 hasta las 18.30 para votantes mayores de 16 años con tarjeta física.
El argentino Franco Colapinto corre hoy en el Gran Premio de México de la Fórmula 1, en su segunda participación en la máxima categoría.