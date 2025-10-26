Patricia Bullrich evitó hablar de Gabinete y destacó la Boleta Única

Tras el voto, la ministra y candidata instó a los ciudadanos a participar para conseguir las leyes necesarias que permitan "acomodar el país" y lograr mayor gobernabilidad.

Política26/10/2025

patricia-bullrich-votando-26102025-2125798

La ministra de Seguridad y candidata a senadora, Patricia Bullrich, por La Libertad Avanza votó esta tarde en Palermo y dobló mal la Boleta Única de Papel (BUP), por lo que tuvo que regresar al biombo para doblarla nuevamente.

Tras emitir su voto, habló con la prensa pero evitó hablar de cambios en el Gobierno: "Estamos frente a una elección y es momento de reflexionar lo que significa que la gente salga a votar, por eso no voy a hablar sobre el cambio de Gabinete porque además es una decisión exclusiva del presidente", dijo.

"Si la gente nos acompaña vamos a lograr mayor gobernabilidad. Quiero decirle a la gente que este ha sido un año cansador, pero que salga a votar, porque necesitamos más diputados y senadores, y leyes para acomodar a país", agregó.

Con información TN

