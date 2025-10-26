Florencio Randazzo, candidato a diputado por la provincia de Buenos Aires, utilizó sus redes sociales para defender enfáticamente la Boleta Única de Papel (BUP).
Patricia Bullrich evitó hablar de Gabinete y destacó la Boleta Única
Tras el voto, la ministra y candidata instó a los ciudadanos a participar para conseguir las leyes necesarias que permitan "acomodar el país" y lograr mayor gobernabilidad.Política26/10/2025
La ministra de Seguridad y candidata a senadora, Patricia Bullrich, por La Libertad Avanza votó esta tarde en Palermo y dobló mal la Boleta Única de Papel (BUP), por lo que tuvo que regresar al biombo para doblarla nuevamente.
Tras emitir su voto, habló con la prensa pero evitó hablar de cambios en el Gobierno: "Estamos frente a una elección y es momento de reflexionar lo que significa que la gente salga a votar, por eso no voy a hablar sobre el cambio de Gabinete porque además es una decisión exclusiva del presidente", dijo.
"Si la gente nos acompaña vamos a lograr mayor gobernabilidad. Quiero decirle a la gente que este ha sido un año cansador, pero que salga a votar, porque necesitamos más diputados y senadores, y leyes para acomodar a país", agregó.
“Sencillo y práctico”: los salteños opinaron sobre la Boleta Única de Papel en su debut
En el marco de las elecciones legislativas 2025, Aries realizó un relevamiento en distintas escuelas de la ciudad. Los votantes calificaron el nuevo sistema de Boleta Única de Papel como “sencillo y práctico”.
La secretaria General de la Presidencia se acercó a las urnas pasadas las 12:30 y evitó declarar ante la prensa, destacando la importancia de una votación ordenada.
El gobernador bonaerense votó en La Plata y destacó la importancia de la jornada electoral para definir el rumbo del país y la provincia.
Flavia Royón llamó votar “sin miedo” con la BUP y defendió el rol del Congreso
La candidata a senadora nacional por Primero los Salteños, Flavia Royón, destacó la importancia del Congreso que se conformará tras estas elecciones y llamó a votar “sin miedo” con la Boleta Única de Papel.
En su paso por Salta, el Secretario General de SUTERH, Víctor Santa María, cuestionó la reforma laboral que impulsa el Gobierno Nacional y advirtió que podría implicar la eliminación de derechos clave como los convenios colectivos y las paritarias.
Dónde voto en Salta: consultá el padrón electoral
La Cámara Nacional Electoral habilitó la consulta online del padrón definitivo. Los salteños pueden verificar mesa y establecimiento de votación con solo ingresar su DNI.
La prohibición de venta de alcohol inicia el sábado a las 20:00 y finaliza el domingo a las 21:00 en supermercados, bares y restaurantes.
Colectivos gratis hoy en Salta para votar: quiénes acceden
Hoy habrá pasajes gratuitos en SAETA desde las 8 hasta las 18.30 para votantes mayores de 16 años con tarjeta física.
