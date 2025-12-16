Villarruel organiza la Labor Parlamentaria para definir comisiones y cronograma de sesiones extraordinarias en paralelo al Presupuesto 2026.
Bettina Romero busca refugio en LLA y choca con Emilia Orozco
Detrás de los muros intervenidos aparece una disputa más profunda: el intento de Bettina Romero por reinsertarse en La Libertad Avanza, el portazo que recibió y una interna cada vez más expuesta.Política16/12/2025
Las pintadas que aparecieron en distintos puntos de la ciudad de Salta, con referencias a La Libertad Avanza y proyecciones electorales a 2027, no son un hecho aislado ni meramente vandálico. Funcionan como síntoma de una reconfiguración forzada del mapa opositor y dejan al descubierto tensiones internas que comienzan a aflorar.
En ese escenario reaparece la figura de Bettina Romero. Derrotada con amplitud en las últimas elecciones municipales y con una gestión aún bajo fuerte cuestionamiento público, la exintendenta intenta encontrar un nuevo paraguas político. El elegido fue el espacio libertario, hoy en ascenso y con alto nivel de visibilidad nacional. Sin embargo, lejos de encontrar contención, Romero se topó con una negativa clara: en La Libertad Avanza no hubo lugar para su desembarco.
Ese rechazo no fue neutro. En el entorno libertario entienden que Bettina Romero representa una etapa que el espacio busca diferenciarse: gestión tradicional, desgaste político y vínculos con estructuras del poder que el discurso libertario dice combatir. La puerta cerrada no solo marcó un límite, sino que aceleró una interna que hasta ahora se mantenía en voz baja.
En ese punto emerge con fuerza Emilia Orozco. La diputada nacional viene consolidando presencia territorial, construyendo discurso propio y ganando centralidad como posible candidata libertaria en Salta. Su crecimiento no pasó desapercibido y, lejos de ser una figura decorativa, comenzó a ordenar apoyos y a ocupar el lugar que Romero pretendía disputar.
Las pintadas, entonces, operan como un mensaje en clave interna: muestran el intento de instalación de nombres, tensan liderazgos y exponen una puja por la representación libertaria en la provincia. No es solo propaganda callejera; es una señal de que la disputa ya empezó.
Con Bettina Romero buscando reposicionarse sin éxito y Emilia Orozco afirmándose como la referencia que hoy mejor expresa al electorado libertario local, La Libertad Avanza en Salta entra en una etapa de definiciones. La interna está planteada y, aunque todavía falte para las urnas, los muros ya empezaron a hablar.
Camacho reconoció que el Gobierno debe “estar más cerca” de la Capital tras las elecciones
El jefe de Gabinete habló sobre tensiones dentro del espacio que conduce Gustavo Sáenz y sostuvo que las diferencias son posibles, pero con límites. También planteó autocrítica por el resultado electoral en la ciudad de Salta.
El acta paritaria reclamada por el sindicato no figura en los registros de EANA, y la causa apunta a un beneficio económico tras el cambio de gestión kirchnerista.
Obras para Salta: el Gobierno condiciona su apoyo al presupuesto de Nación
El jefe de Gabinete sostuvo que es preferible que Nación tenga presupuesto, pero pidió que incorpore obras “de manera nominal” para Salta. Mencionó proyectos viales, saneamiento en Capital y Cafayate, entre otros.
Sergio Camacho, nuevo jefe de Gabinete: la prioridad es una gestión “eficiente y ágil”
El flamante funcionario, que juró este lunes, dijo que su tarea será coordinar a los ministros, monitorear la gestión y medir el impacto de las políticas “en la gente”. También defendió el achique de secretarías.
El ministro de Economía destacó su honestidad, profesionalismo y rol clave en el equipo económico antes de su regreso al sector privado.
Bruno Cabral, el joven delantero de River Plate de tan solo 15 años (categoría 2010), se consagró como la máxima figura de la Messi Cup 2025.
El Día del Camionero en Argentina se celebra cada 15 de diciembre en homenaje a la fecha de 1967 en que se firmó el primer Convenio Colectivo de Trabajo del sector.
Central Norte presenta a BastíaDeportes15/12/2025
Central Norte inicia una nueva etapa. Adrián “el Polaco” Bastía será presentado como nuevo director técnico del Cuervo y, sin perder tiempo, esta misma tarde conducirá su primer entrenamiento al frente del plantel profesional y al final de la misma será presentado oficialmente
La conductora de Masterchef Celebrity prestó declaración ante el fiscal en una investigación que involucra un fraude superior a tres millones de dólares y afecta a varias figuras del espectáculo y la política.
La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) actualizó las escalas y límites de facturación del Monotributo correspondientes a diciembre de 2025.