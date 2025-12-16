Bettina Romero busca refugio en LLA y choca con Emilia Orozco

Las pintadas que aparecieron en distintos puntos de la ciudad de Salta, con referencias a La Libertad Avanza y proyecciones electorales a 2027, no son un hecho aislado ni meramente vandálico. Funcionan como síntoma de una reconfiguración forzada del mapa opositor y dejan al descubierto tensiones internas que comienzan a aflorar.

En ese escenario reaparece la figura de Bettina Romero. Derrotada con amplitud en las últimas elecciones municipales y con una gestión aún bajo fuerte cuestionamiento público, la exintendenta intenta encontrar un nuevo paraguas político. El elegido fue el espacio libertario, hoy en ascenso y con alto nivel de visibilidad nacional. Sin embargo, lejos de encontrar contención, Romero se topó con una negativa clara: en La Libertad Avanza no hubo lugar para su desembarco.

Ese rechazo no fue neutro. En el entorno libertario entienden que Bettina Romero representa una etapa que el espacio busca diferenciarse: gestión tradicional, desgaste político y vínculos con estructuras del poder que el discurso libertario dice combatir. La puerta cerrada no solo marcó un límite, sino que aceleró una interna que hasta ahora se mantenía en voz baja.

En ese punto emerge con fuerza Emilia Orozco. La diputada nacional viene consolidando presencia territorial, construyendo discurso propio y ganando centralidad como posible candidata libertaria en Salta. Su crecimiento no pasó desapercibido y, lejos de ser una figura decorativa, comenzó a ordenar apoyos y a ocupar el lugar que Romero pretendía disputar.

Las pintadas, entonces, operan como un mensaje en clave interna: muestran el intento de instalación de nombres, tensan liderazgos y exponen una puja por la representación libertaria en la provincia. No es solo propaganda callejera; es una señal de que la disputa ya empezó.

Con Bettina Romero buscando reposicionarse sin éxito y Emilia Orozco afirmándose como la referencia que hoy mejor expresa al electorado libertario local, La Libertad Avanza en Salta entra en una etapa de definiciones. La interna está planteada y, aunque todavía falte para las urnas, los muros ya empezaron a hablar.