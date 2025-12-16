Juan Pazo renunció a la conducción de ARCA y asumirá Andrés Vázquez

Juan Pazo presentó este lunes su renuncia como director ejecutivo de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), decisión que fue comunicada al ministro de Economía, Luis Caputo, y anunciada oficialmente por la cartera económica, que informó además que Andrés Vázquez, hasta ahora titular de la Dirección General Impositiva (DGI), asumirá en su reemplazo desde las próximas horas.

Según el comunicado oficial, Pazo expresó su intención de retornar al ámbito privado tras poco más de un año al frente del organismo. No obstante, el Ministerio de Economía aclaró que el exdirector de ARCA “seguirá colaborando con el ministro Caputo y aportando su mirada para potenciar la actividad privada y el crecimiento de la economía argentina”.

Durante su gestión, la cartera destacó una serie de transformaciones estructurales en el sistema tributario y aduanero, entre ellas la simplificación de regímenes informativos, la puesta en marcha del IVA Simple, el Régimen Simplificado de Ganancias y el impulso del Proyecto de Ley de Inocencia Fiscal, incluido en el temario de las sesiones extraordinarias del Congreso.

Caputo agradeció públicamente el trabajo realizado y el “compromiso en el desarrollo económico de la Argentina”, e invitó a Pazo a continuar aportando su experiencia desde el rol que asuma en adelante.

Quién es Andrés Vázquez y qué cambia en ARCA

En paralelo, el Ministerio confirmó que Andrés Vázquez quedará al frente de ARCA y subrayó que su designación garantiza la continuidad de las políticas del presidente Javier Milei y del ministro Caputo en materia tributaria y aduanera.

Vázquez es profesor de Finanzas y Derecho Tributario y cuenta con una extensa trayectoria en el ámbito fiscal. Había asumido la conducción de la DGI en octubre de 2024, en el contexto de la disolución de la AFIP y su reemplazo por ARCA, proceso que marcó una de las reformas más profundas del esquema recaudatorio nacional.

Juan Pazo había llegado a ARCA el 11 de diciembre de 2024, tras el desplazamiento de Florencia Misrahi por decisión del presidente Milei. Antes, se desempeñó como secretario de Coordinación de Producción, donde mantuvo el diálogo con empresas y cámaras industriales, y tuvo un breve paso como secretario de Relaciones Económicas Internacionales. En el sector privado, fue CEO de un grupo empresario vinculado a Francisco De Narváez y en 2020 fundó Invernea, un fondo de inversión orientado al sector ganadero y la trazabilidad bovina.

La medida se publicó en el Boletín Oficial

El presidente Javier Milei aceptó la renuncia de Juan Alberto Pazo como Director Ejecutivo de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) y designó en su reemplazo a Andrés Edgardo Vázquez, quien hasta ahora se desempeñaba como titular de la Dirección General Impositiva, según lo establece el Decreto 890/2025, publicado este martes en el Boletín Oficial.

Con información de TN