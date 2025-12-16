Villarruel organiza la Labor Parlamentaria para definir comisiones y cronograma de sesiones extraordinarias en paralelo al Presupuesto 2026.
Milei recibe al presidente electo de Chile en la Casa Rosada
José Antonio Kast eligió Buenos Aires para su primer viaje tras las elecciones, con el foco en un entendimiento estratégico y comercial con la Argentina.Política16/12/2025
José Antonio Kast llegará este martes a la Argentina para reunirse con Javier Milei, en lo que será su primer viaje al exterior desde que ganó el balotaje presidencial en Chile. El encuentro bilateral está previsto para el mediodía en la Casa Rosada y formará parte de una agenda concentrada en señales políticas, vínculos regionales y contactos con el sector privado.
La visita se producirá apenas un día después de que Kast inició formalmente la transición en su país, tras mantener un desayuno con el actual presidente chileno, Gabriel Boric, en el Palacio de La Moneda. Ese encuentro marcó el inicio del proceso de traspaso de mando que culminará el 11 de marzo, cuando el dirigente del Partido Republicano asuma la presidencia.
El resultado electoral que lo llevó al poder fue contundente. Kast se impuso en la segunda vuelta con más del 58% de los votos frente a la candidata comunista Jeannette Jara, y consolidó un giro político en el país trasandino, con una agenda centrada en seguridad, endurecimiento de las restricciones de inmigración y achicamiento del Estado.
El primer gesto hacia la región
La decisión del presidente electo de Chile de viajar a la Argentina como primer destino internacional responde a la intención de reforzar el vínculo bilateral y enviar una señal temprana sobre la orientación de su política exterior. La reunión con Milei -que se prevé que durará una hora y media- se inscribe en ese marco y busca mostrar afinidad política entre ambos mandatarios.
Según el comunicado oficial de la vocería de Kast, los objetivos del viaje incluyen “profundizar los lazos entre ambos países, reimpulsar las relaciones bilaterales, abordar materias en seguridad e inmigración, y potenciar las relaciones comerciales entre Chile y Argentina con el fin de promover inversiones, empleos y mejorar la calidad de vida de sus ciudadanos”.
La agenda contempla, además del encuentro en Casa Rosada, una serie de actividades orientadas a consolidar vínculos económicos y a posicionar a la futura administración chilena ante actores clave del ámbito empresarial argentino.
Reuniones económicas y respaldo empresario
Tras la reunión con Milei, Kast tiene previsto participar de un almuerzo, en el Hotel Intercontinental, con empresarios argentinos de distintos sectores, entre ellos industria, energía, infraestructura, agro, retail y banca. El foco estará puesto en explorar oportunidades de cooperación y en enviar una señal de previsibilidad hacia el mundo de los negocios.
La comitiva que acompañará al presidente electo chileno refleja esa prioridad. Viajarán junto a él su coordinador económico, Jorge Quiroz; la presidenta de la Confederación de la Producción y del Comercio, Susana Jiménez; la titular de la Sofofa, Rosario Navarro; el gerente general de Quiñenco, Francisco Pérez Mackenna, y el presidente de Bicecorp, Luis Felipe Gazitúa.
Antes de regresar a Santiago, Kast también tiene en agenda una reunión con el embajador de Chile en la Argentina, José Antonio Viera-Gallo, con el objetivo de repasar el estado de la relación bilateral y coordinar los próximos pasos diplomáticos.
La visita a Buenos Aires se da en un contexto de transición acelerada en Chile y funcionará como una primera señal del perfil internacional que buscará imprimir Kast a su gobierno, con énfasis en la región, el comercio y la sintonía política con administraciones afines.
Con información de TN
Camacho reconoció que el Gobierno debe “estar más cerca” de la Capital tras las elecciones
El jefe de Gabinete habló sobre tensiones dentro del espacio que conduce Gustavo Sáenz y sostuvo que las diferencias son posibles, pero con límites. También planteó autocrítica por el resultado electoral en la ciudad de Salta.
El acta paritaria reclamada por el sindicato no figura en los registros de EANA, y la causa apunta a un beneficio económico tras el cambio de gestión kirchnerista.
Obras para Salta: el Gobierno condiciona su apoyo al presupuesto de Nación
El jefe de Gabinete sostuvo que es preferible que Nación tenga presupuesto, pero pidió que incorpore obras “de manera nominal” para Salta. Mencionó proyectos viales, saneamiento en Capital y Cafayate, entre otros.
Sergio Camacho, nuevo jefe de Gabinete: la prioridad es una gestión “eficiente y ágil”
El flamante funcionario, que juró este lunes, dijo que su tarea será coordinar a los ministros, monitorear la gestión y medir el impacto de las políticas “en la gente”. También defendió el achique de secretarías.
El ministro de Economía destacó su honestidad, profesionalismo y rol clave en el equipo económico antes de su regreso al sector privado.
Bruno Cabral, el joven delantero de River Plate de tan solo 15 años (categoría 2010), se consagró como la máxima figura de la Messi Cup 2025.
El Día del Camionero en Argentina se celebra cada 15 de diciembre en homenaje a la fecha de 1967 en que se firmó el primer Convenio Colectivo de Trabajo del sector.
Central Norte presenta a BastíaDeportes15/12/2025
Central Norte inicia una nueva etapa. Adrián “el Polaco” Bastía será presentado como nuevo director técnico del Cuervo y, sin perder tiempo, esta misma tarde conducirá su primer entrenamiento al frente del plantel profesional y al final de la misma será presentado oficialmente
La conductora de Masterchef Celebrity prestó declaración ante el fiscal en una investigación que involucra un fraude superior a tres millones de dólares y afecta a varias figuras del espectáculo y la política.
La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) actualizó las escalas y límites de facturación del Monotributo correspondientes a diciembre de 2025.