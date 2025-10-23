Godoy: “A Milei hay que pararlo con el voto, pero defender la Patria”

La referente del Nuevo MAS cuestionó la falta de propuestas del resto de los espacios y defendió su llamado a una Asamblea Constituyente. “No se puede esperar, hay que discutir ahora”, afirmó.
El histórico dirigente justicialista Santiago “Indio” Godoy expresó su malestar por el modo en que fue tratado el presidente Javier Milei por su par estadounidense Donald Trump. “No se puede faltar el respeto al presidente; es faltar el respeto a la Argentina”, aseguró en diálogo con Aries.
Godoy consideró que, más allá de las diferencias políticas, los argentinos deben defender la institucionalidad: “Por más que uno sea opositor, hay que indignarse cuando se agrede a la figura presidencial. Eso es una ofensa al país entero”.
El exlegislador también cuestionó el manejo del Gobierno nacional frente a la reciente crisis ganadera por la aftosa: “Este tema tendrá repercusión internacional y afectará a la producción y al empleo rural. Los dirigentes rurales han estado siempre del otro lado”.
Respecto de la coyuntura electoral, Godoy opinó que el presidente Javier Milei “debe ser frenado con el voto”, aunque defendió la continuidad institucional. “Hay que pararlo con el voto, pero hay que defender la República Argentina”, subrayó.
Con tono crítico, el dirigente sostuvo que la política debe recuperar “el respeto y el diálogo”, valores que —dijo— “se fueron perdiendo con los años”.
