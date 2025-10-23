La referente del Nuevo MAS cuestionó la falta de propuestas del resto de los espacios y defendió su llamado a una Asamblea Constituyente. “No se puede esperar, hay que discutir ahora”, afirmó.
“El trabajador se defiende en la urna”: Guaymás llamó a votar en defensa de la patria
El referente del movimiento obrero salteño, Jorge Guaymás, pidió a los trabajadores “defender sus derechos en la urna” y sostuvo que “la patria está en peligro”.Política23/10/2025Ivana Chañi
El sindicalista Jorge Guaymás aseguró que la elección del 26 de octubre será clave para los trabajadores. “El domingo, con conciencia y con voto, el trabajador se defiende. Nuestros derechos se conquistaron en la calle y se defienden en las urnas”, expresó en Aries.
El dirigente llamó a votar por Fuerza Patria, espacio que encabeza Juan Manuel Urtubey, y argumentó que “la patria está en peligro” por las políticas del Gobierno nacional. “Tenemos que tener solidaridad con los jubilados, los niños y los trabajadores sin empleo. Si perdemos estos derechos, perdemos la dignidad”, advirtió.
Guaymás también analizó la falta de unidad del sindicalismo salteño: “El movimiento obrero intentó la unidad. Algún día se sabrá por qué no se dio, por conveniencia o por oportunismo. Pero ninguno de nosotros juega para Milei”.
Finalmente, apuntó contra legisladores salteños que acompañaron proyectos del oficialismo nacional: “No entiendo qué dirigente sindical puede estar cerca de quienes votaron leyes contra los trabajadores. Las traiciones no deben repetirse”.
