Para Trump, el compromiso para auxiliar financieramente a Milei, a quien considera un aliado clave, se ha convertido en un dolor de cabeza en el frente interno -incluso entre sus votantes republicanos.
Manuela Castañeira apuntó contra Milei: “Este Gobierno es brutal y cruel”
La referente del Nuevo MAS cuestionó la falta de propuestas del resto de los espacios y defendió su llamado a una Asamblea Constituyente. “No se puede esperar, hay que discutir ahora”, afirmó.Política23/10/2025
La candidata a diputada nacional por el Nuevo MAS Manuela Castañeira manifestó que con el presidente Javier Milei "no hay nada que debatir” sino que “hay que combatirlo”.
En declaraciones a Splendid AM 990, sostuvo que esta gestión tiene dos características repudiables, como son “la brutalidad y la crueldad” y que, ante un contexto así, el resto de la oferta electoral, en esta camapña, “no aporta propuestas”.
“Fuerza Patria no interviene porque dice que van a enfrentar a Milei pero están esperando al 2027. Yo propuse una asamblea constituyente, que es una propuesta valida dentro de nuestro sistema democrático, sumada a la lucha por un salario mínimo de 2 millones de pesos. Estamos presentando una propuesta a los problemas”, indicó.
Por otra parte, sostuvo que “quiere entrar al Congreso este domingo, por primera vez”, a pesar de que mucha gente “cree que ya es diputada”: “Hice mucha campaña y estoy mucho en las movilizaciones, pero nunca tuve un cargo”, agregó.
Castañeira recordó que es docente en la Universidad de San Martín desde 2011 y que, en lo va de la gestión de Milei, su sueldo se diluyó “un 40%”; en la misma línea, indicó que “quiere sumar esos debates” en el Congreso, porque no muchos legisladores son trabajadores y que, por ese motivo, “hay mucha distancia entre palacio y plazas”.
“La fase 1 del programa de Milei fue el ajuste que la gente repudió. Ahora, se viene la reforma tributaria que, como mínimo, es volver 100 años atrás. Estos tipos te vienen a cuestionar la jornada laboral de 8 horas y el derecho a que te reconozcan la antigüedad. No se puede esperar, hay que discutir”, concluyó.
Por su parte, el candidato Juan Cruz Ramat sostuvo que estamos ante un Gobierno “que fue perdiendo fuerza en establecer vínculos con otros sectores” y que cuestiona leyes como la del colectivo de Discapacidad, la situación del Garrahan y el financiamiento a las universidades.
“Los temas que ingresaron al Congreso fueron metidos por la ventana por las movilizaciones, universitarios, discapacidad. Este es un Gobierno que intenta ir para la autocracia y pone en cuestión las leyes que fueron votadas y que no aplica. Este es un país muy rebelde que se va a pronunciar en total rechazo a Milei el domingo”, finalizó.
Pablo Quirno asumirá como canciller: “Seguiremos trabajando en equipo”
El economista, actual secretario de Finanzas, destacó el “honor” de asumir el cargo y dijo que seguirá impulsando la política de apertura económica.
Milei define su nuevo gabinete: Pablo Quirno será el nuevo canciller y Amerio iría a JusticiaPolítica23/10/2025
El Presidente prepara los cambios que anunciará tras las elecciones. Quirno, actual secretario de Finanzas y hombre de Caputo, reemplazará a Werthein; mientras que Amerio asumiría el lugar de Cúneo Libarona.
En su paso por Salta, el Secretario General de SUTERH, Víctor Santa María, cuestionó la reforma laboral que impulsa el Gobierno Nacional y advirtió que podría implicar la eliminación de derechos clave como los convenios colectivos y las paritarias.
Fraude de pensiones por discapacidad en J. V. González: secuestraron $8 millones e investigan a 22 personasJudiciales22/10/2025
A partir de un caso iniciado en Taco Pozo por el otorgamiento irregular de pensiones por discapacidad, en el cual interviene desde 2023, el fiscal general Carlos Amad inició actuaciones en Salta al advertir maniobras similares en la localidad de Joaquín V. González.
Presupuesto 2026: el Gobierno anunció la reforma laboral con salario dinámico y convenios por empresaPolítica22/10/2025
El secretario de Trabajo Julio Cordero adelantó la propuesta para flexibilizar convenios y eliminar sanciones a empresas. Críticas opositoras y disputa por los números del mercado laboral.