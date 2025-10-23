Pablo Quirno asumirá como canciller: “Seguiremos trabajando en equipo”

El hasta ahora secretario de Finanzas asumirá en reemplazo de Gerardo Werthein. Dijo que es “un honor asumir esta nueva responsabilidad” y ratificó que seguirá trabajando en equipo con Economía.

El Gobierno nacional oficializó este jueves la designación de Pablo Quirno como nuevo ministro de Relaciones Exteriores, en reemplazo de Gerardo Werthein, quien presentó su renuncia al cargo.

Minutos después de conocerse la decisión, Quirno publicó un mensaje en su cuenta de X (ex Twitter), donde expresó su agradecimiento al presidente Javier Milei y al ministro de Economía Luis “Toto” Caputo, con quien comparte trabajo desde hace años.

“Un honor asumir esta nueva responsabilidad, muchas gracias al Presidente @JMilei por la confianza y al Ministro @LuisCaputoAR por tantos desafíos compartidos. Seguiremos trabajando en equipo!”, escribió Quirno.