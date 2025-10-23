Cristina Kirchner convocó a votar: "Este domingo es Milei y el ajuste o la Argentina"

A través de un video publicado en sus redes sociales, la expresidenta llamó a votar y a fiscalizar en los comicios de medio término de este domingo. La situación económica y la relación con Estados Unidos fueron los principales puntos de crítica a la gestión del presidente Javier Milei.



La expresidenta de la Nación, Cristina Kirchner, publicó un video en su cuenta de X en el tramo final de la campaña y previo a la veda que comenzara el viernes a las 8:00, en el que criticó la gestión del presidente Javier Milei y convocó a los ciudadanos a votar y fiscalizar en los comicios del próximo domingo 26 de octubre.

"El freno de Milei empieza este domingo, pero la tarea continúa al día siguiente para empezar a pensar cómo sacar a la Argentina del desastre que este Gobierno va a dejar".

Con información de Ámbito