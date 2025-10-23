Elecciones: “Milei perdió credibilidad; la incógnita es cuánto cae”

Loutaif alertó por la “decadencia” de la política argentina
El exministro de Salta aseguró que la confrontación permanente y la falta de diálogo reflejan un escenario muy distinto al que él vivió en el Congreso.
Javier David prevé caída del oficialismo nacional, “final abierto” por el segundo lugar en Salta y un crecimiento de la fuerza provincial que impulsa Gustavo Sáenz.Política23/10/2025Ivana Chañi
El ex ministro de Economía y legislador (MC) Javier David evaluó que el Gobierno nacional llega a la elección del 26 de octubre en “situación compleja” y con pérdida de credibilidad respecto de 2023. “La incógnita es cuál es el nivel de la caída; si baja a 40 o menos de 40”, dijo en declaraciones en Aries.
Para el caso de Salta, sostuvo que la irrupción de una fuerza provincial —referenciada en el gobernador Gustavo Sáenz— “abre una posición distinta” frente a la polarización nacional y coloca un final abierto por el segundo lugar. Atribuyó el avance a una combinación de “coraje político” del oficialismo provincial y a la novedad que expresa la candidata Flavia Royón. En contraste, cuestionó a la postulante de La Libertad Avanza (“de poca sustancia, detrás del sello nacional”) y a un ex gobernador (Juan Manuel Urtubey) al que definió como “sin novedad” tras décadas en la escena pública.
David subrayó que el domingo “no se elige presidente”, sino representantes de Salta en el Congreso para los próximos años. En ese marco, planteó la necesidad de una agenda federal que logre acuerdos con la administración nacional durante los dos años restantes de mandato presidencial.
También evaluó el desempeño del oficialismo nacional: “Hubo un ajuste mal hecho y en muchos casos injusto. Nos prometieron que no pagaban el costo jubilados ni discapacitados, y lo pagan”. A nivel macro, advirtió que el país atraviesa una recesión importante.
El exministro de Salta aseguró que la confrontación permanente y la falta de diálogo reflejan un escenario muy distinto al que él vivió en el Congreso.
El ex ministro y diputado (MC) Javier David recordó que este domingo 26 de octubre no se elige presidente, sino representantes de Salta en el Congreso Nacional.
El diputado (MC) Javier David criticó el vaciamiento de ideas en la política y el uso de redes para polarizar. Rechazó la retórica de “yo o el precipicio” y pidió consensos.
Aunque la Cámara Electoral exige resultados por distrito, la Casa Rosada estudia alternativas para mostrar la sumatoria de votos nacionales, especialmente de La Libertad Avanza.
Julio Cordero explicó en Diputados que los aumentos se vincularán a la productividad individual y cada empresa podrá negociar directamente con su sindicato.
El expresidente convocó a una reunión en la sede partidaria de la calle Balcarce a Diego Santilli, Alejandro Finocchiaro y Florencia de Sensi, y los porteños Fernando de Andreis y Antonela Giampieri.
El periódico estadounidense The Wall Street Journal publicó un fuerte editorial titulado "Argentina: país correcto, rescate equivocado", donde cuestiona el salvataje financiero del Tesoro norteamericano.
En su paso por Salta, el Secretario General de SUTERH, Víctor Santa María, cuestionó la reforma laboral que impulsa el Gobierno Nacional y advirtió que podría implicar la eliminación de derechos clave como los convenios colectivos y las paritarias.
Abogado laboralista advirtió que uno de los puntos en debate plantea ampliar la jornada laboral a 13 horas, con el riesgo de vulnerar derechos y aumentar la precarización.
El secretario de Turismo destacó la perseverancia del Presidente y su rol en marcar un nuevo rumbo para el país.
Alonso Allemand aseguró que su participación se limitó a la edición técnica. “Cuando se me solicitaban esos videos, ya venían acompañados de un guión armado” sostuvo.