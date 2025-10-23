Javier David: “La política se volvió vaga”

En diálogo con Aries, Javier David trazó un diagnóstico severo sobre la práctica política actual. “La política se volvió vaga: vaga en la discusión, en la construcción y en los planes”. Atribuyó parte del deterioro al uso de algoritmos que “martillan” a núcleos duros y bloquean puntos en común.

Cuestionó además la campaña del miedo: “No hay precipicio. La gente tiene opción y debe entender qué se vota”. Para David, el desafío consiste en acordar soluciones que compatibilicen restricciones presupuestarias con la protección de jubilados y personas con discapacidad. “Administrar es equilibrar intereses; no se trata de irse a un extremo”, definió.

El ex legislador ubicó la figura del actual Presidente como el “punto culmine de un proceso de decadencia” que, aclaró, no empieza hoy. Con todo, expresó confianza en que la sociedad argentina “vuelve a un camino más razonable” y valoró la aparición de alternativas de centro que intentan construir acuerdos por fuera de la grieta.

Para Salta, reiteró su llamado a votar pensando en la representación provincial que irá al Congreso, con prioridad en defender intereses locales en los próximos dos años del actual ciclo nacional.