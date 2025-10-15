“La economía funciona como una timba financiera”, sostienen economistas

Por Aries, el doctor en Economía y magíster en Demografía Social, Jorge Paz, analizó la situación de los ingresos y la pobreza tras los últimos datos oficiales, y advirtió que la economía argentina “está siendo manejada como un casino”.

“Hace más de 20 meses que el país funciona como una timba financiera. Hay gerentes de casino, hay crupier, está todo el esquema. Lo productivo, olvidate: olvidate del empleo, de la inversión y de la demanda interna”, señaló el investigador, en referencia a la falta de políticas que incentiven la economía real.

Paz explicó que, aunque los salarios “todavía permiten navegar por encima de la canasta básica alimentaria”, la situación de otros sectores es mucho más crítica. “Imaginá un jubilado que tiene que cubrir gastos en salud con ingresos que están muy por debajo del valor de la canasta”, sostuvo.

El economista estimó que una persona necesita alrededor de 350 mil pesos mensuales para no ser pobre, valor que surge al dividir la canasta básica familiar entre cuatro integrantes. Sin embargo, aclaró que ese monto “no refleja los consumos reales de gran parte de la población, especialmente de los adultos mayores, cuyos gastos en medicamentos y atención médica son muy superiores”.

Paz también advirtió que los datos promedio “son engañosos”, ya que no contemplan la heterogeneidad de los hogares ni los diferentes tipos de ingresos. “No es mentira, pero sí es engañoso. El salario es solo una parte de los ingresos: hay jubilaciones, asignaciones, seguro de desempleo, y todos esos componentes están bajo presión”, explicó.

Finalmente, alertó que la situación podría agravarse si se profundizan las medidas financieras: “Peor que esto solo puede venir con más endeudamiento y más especulación. Si no se recupera lo productivo, no hay salida posible”.