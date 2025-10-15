Persisten las dudas de los inversores luego de que Trump condicionara la ayuda financiera al triunfo electoral de LLA. A 11 días de las legislativas, crece la demanda por la divisa norteamericana.
Educación y vivienda lideran los aumentos de precios en el Noroeste
El economista Jorge Paz remarcó que la inflación interanual supera el 30% y que el costo de la educación se duplicó en el último año, afectando principalmente a los sectores medios.Economía15/10/2025Agustina Tolaba
Por Aries, el doctor en Economía y magíster en Demografía Social, Jorge Paz, analizó los últimos datos de inflación difundidos por el INDEC y advirtió que, aunque la inflación mensual parezca baja, los aumentos escalonados en distintos rubros ocultan el impacto real sobre los precios.
“La inflación mensual es muy engañosa. Un mes aumenta una cosa, al otro mes otra, y el promedio da bajo. Pero si calculás el interanual, el acumulado es mucho más alto: 32% a nivel nacional y cerca del 29% en el Noroeste”, explicó.
El economista destacó que, dentro de los rubros que más se encarecieron, educación y vivienda lideran los incrementos.
“En el Noroeste, la educación aumentó cerca del 97%, prácticamente se duplicó. También los alquileres y gastos de vivienda subieron significativamente”, señaló.
Por el contrario, los alimentos mostraron incrementos más moderados, lo que, según Paz, refleja que los sectores medios son los que sienten con más fuerza la inflación.
“Los números oficiales pueden decir que la inflación mensual es del 2%, pero depende de qué consumís. Los cálculos no siempre representan la realidad de cada hogar”, añadió.
El economista también defendió el uso del índice interanual sobre el mensual para medir la inflación real, y aclaró que los cambios de precios se reflejan correctamente, incluso usando la canasta base de 2004:
“Es cierto que la canasta es vieja, pero los aumentos se están midiendo bien. No es un problema de la canasta, sino de cómo se perciben los incrementos según qué consumís”.
“La economía funciona como una timba financiera”, sostienen economistas
Jorge Paz advirtió que los salarios y jubilaciones no alcanzan para cubrir los gastos básicos y que la economía está enfocada en la especulación más que en la producción.
En septiembre, una familia tipo de cuatro individuos (un varón de 35 años, una mujer de 31, un hijo de 6 y una hija de 8) necesitó $ 1.176.852 para no caer debajo de la Canasta Básica Total (CBT).
La inflación de septiembre fue de 2,1%, según el Índice de Precios al Consumidor (IPC) dado a conocer este martes por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC). El índice acumula un alza de 22% en los últimos nueve meses.
Tras el mensaje de Trump a Milei, caen los bonos y las acciones argentinas pierden hasta 11%
En medio de la conferencia de prensa de Trump y Milei, los bonos en dólares revirtieron las ganancias iniciales y las acciones argentinas sufrieron bajas.
Lo llevaron desde la casa de su madre a una dependencia de la Policía Federal en Viedma. El Gobierno avaló la orden de traslado que dispuso la Corte Suprema.
El periódico estadounidense The Wall Street Journal publicó un fuerte editorial titulado "Argentina: país correcto, rescate equivocado", donde cuestiona el salvataje financiero del Tesoro norteamericano.
El precio en pesos de la oleaginosa cedió un 7% y se valuó este lunes a $465.000 en el segmento disponible. En Chicago, los principales granos tuvieron un comportamiento mixto en medio de la tensión entre China y EE.UU.
