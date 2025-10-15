Educación y vivienda lideran los aumentos de precios en el Noroeste

El economista Jorge Paz remarcó que la inflación interanual supera el 30% y que el costo de la educación se duplicó en el último año, afectando principalmente a los sectores medios.

Economía15/10/2025Agustina TolabaAgustina Tolaba

Aumentos-en-septiembre-de-2025

Por Aries, el doctor en Economía y magíster en Demografía Social, Jorge Paz, analizó los últimos datos de inflación difundidos por el INDEC y advirtió que, aunque la inflación mensual parezca baja, los aumentos escalonados en distintos rubros ocultan el impacto real sobre los precios.

“La inflación mensual es muy engañosa. Un mes aumenta una cosa, al otro mes otra, y el promedio da bajo. Pero si calculás el interanual, el acumulado es mucho más alto: 32% a nivel nacional y cerca del 29% en el Noroeste”, explicó.
El economista destacó que, dentro de los rubros que más se encarecieron, educación y vivienda lideran los incrementos.

“En el Noroeste, la educación aumentó cerca del 97%, prácticamente se duplicó. También los alquileres y gastos de vivienda subieron significativamente”, señaló.

Por el contrario, los alimentos mostraron incrementos más moderados, lo que, según Paz, refleja que los sectores medios son los que sienten con más fuerza la inflación.

industriaEconomía regional: Industriales del Norte advierten que "lo peor aún no llegó"

“Los números oficiales pueden decir que la inflación mensual es del 2%, pero depende de qué consumís. Los cálculos no siempre representan la realidad de cada hogar”, añadió.

El economista también defendió el uso del índice interanual sobre el mensual para medir la inflación real, y aclaró que los cambios de precios se reflejan correctamente, incluso usando la canasta base de 2004:

“Es cierto que la canasta es vieja, pero los aumentos se están midiendo bien. No es un problema de la canasta, sino de cómo se perciben los incrementos según qué consumís”.

Te puede interesar
cnne-1547493-la-inflacion-en-argentina-fue-del-25-5-en-diciembre

La inflación de septiembre fue 2,1%, según el Indec

Economía14/10/2025

La inflación de septiembre fue de 2,1%, según el Índice de Precios al Consumidor (IPC) dado a conocer este martes por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC). El índice acumula un alza de 22% en los últimos nueve meses.

Lo más visto
Boletín de noticias

Recibí información en tu mail