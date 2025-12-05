Aunque la inflación bajó y la macro se ordenó, el Observatorio de la Deuda Social advierte que persisten ingresos insuficientes, precariedad laboral y altos niveles de estrés económico.
Economía anunció un bono a cuatro años para afrontar vencimientos de deuda
Luis Caputo lanzó la licitación del BONAR 2029N, un título en dólares con tasa del 6,5% anual. Las ofertas se recibirán el 10 de diciembre.Economía05/12/2025
El ministro de Economía, Luis Caputo, anunció la licitación de un Bono del Tesoro Nacional en dólares estadounidenses a una tasa de 6,50%, con vencimiento el 30 de noviembre de 2029. El instrumento, identificado como BONAR 2029N, está dirigido a inversores que deseen colocar fondos en moneda norteamericana y participar en la financiación de compromisos del Estado.
Caputo, confirmó la decisión oficial durante una entrevista televisiva. “Vamos a salir con un bono a 4 años, a noviembre de 2029, con un cupón. Es un dato importantísimo por lo que se viene hablando de la acumulación de reservas”, expresó en declaraciones a America 24.
Según el detalle oficial, el bono se denomina en dólares estadounidenses, tiene cupón de 6,5% anual con pagos semestrales y amortiza el 100% del capital a su vencimiento el 30 de noviembre de 2029. La suscripción y el pago se realizarán exclusivamente en dólares bajo legislación argentina.
Un informe oficial destaca: “En un contexto de fuerte compresión de las tasas de interés de los bonos en dólares fruto del resultado electoral y del sostenido desempeño del programa económico, el Tesoro busca ampliar sus objetivos financieros para cubrir los vencimientos de deuda en dólares sin afectar las reservas netas del BCRA”.
La dependencia oficial remarcó: “Habiendo alcanzado costos financieros sostenibles, el Tesoro comienza así con una nueva estrategia tendiente a refinanciar sus vencimientos de capital en dólares sin afectar el proceso de fortalecimiento de la hoja de balance del Banco Central, permitiendo que las compras de reservas resulten en acumulación neta”.
El resultado de la licitación se destinará a cancelar parcialmente el vencimiento del capital de los bonos AL30 y AL29, con fecha de vencimiento el 9 de enero de 2026.
La recepción de ofertas se extenderá de 10 a 15 horas el 10 de diciembre de 2025 y la liquidación de las adjudicaciones está prevista para el 12 de diciembre. La modalidad contempla dos tramos: uno no competitivo, dirigido a inversores sin especialización financiera, con ofertas de hasta USD 50.000, y otro competitivo para montos mayores, sin tope máximo y con obligación de indicar precio por cada USD 1.000 de valor nominal.
Las órdenes deben canalizarse a través de agentes de liquidación y compensación o agentes de negociación registrados en la Comisión Nacional de Valores (CNV). El monto máximo a colocar será fijado en la subasta conforme a lo dispuesto por la Resolución Conjunta de la Secretaría de Finanzas y la Secretaría de Hacienda Nº 9/2019.
Con información de Infobae
El 40% de las industrias tuvieron que bajar su producción según una encuesta de la UIAEconomía04/12/2025
A pesar de casi la mitad de las empresas reportaron caídas de ventas, las expectativas para los próximos meses mejoraron tras el resultado electoral de octubre.
En línea con las advertencias de los analistas privados, el FMI advirtió que la Argentina no cumplirá con la meta de reservas fijada para fin de año y le pidió al Gobierno que haga los esfuerzos necesario para reforzar las arcas del Banco Central.
Según la UCA, la pobreza cayó al 36,3% en el tercer trimestre y se ubica en el nivel más bajo desde 2018Economía04/12/2025
Luego del deterioro de 2024, asociado a la caída en la actividad y la disparada de la inflación, especialmente en el primer semestre del año, los principales indicadores sociales muestran una mejora en 2025.
El sueldo básico subirá en promedio 5400 pesos por mes hasta llegar a 376.600 pesos en agosto de 2026. Equivaldrá a solo un tercio de la canasta básica total y queda por debajo de la canasta de indigencia.
El ministro de Economía aseguró que, con la concreción de ese préstamo bancario, aspira que el pago de deuda de enero no impacte en las reservas del BCRA.
Simeone defendió a Julián y se rindió ante Raphinha: "No entiendo cómo no ganó el Balón de Oro"Deportes03/12/2025
Barcelona venció a Atlético de Madrid 3-1 en el Spotify Camp Nou, por la Fecha 14 de LaLiga. El equipo Culé obtuvo tres puntos claves para afirmarse en la cima del torneo español, mientras que los de Simeone quedó en la cuarta posición.
La fecha coincide con el Día de Santa Bárbara, considerada la patrona de los mineros. Argentina ha experimentado un gran desarrollo en el sector, siendo hoy un productor clave de litio, plata, oro y cobre.
Licencia digital: cómo funcionará la retención automática por alcoholemia
Los conductores positivos en controles de alcoholemia verán suspendida su licencia directamente en la app Mi Argentina, informó la Dirección General de Seguridad Vial.
Salta busca consolidar sus Vinos de Altura en los mercados internacionales
Gustavo Sáenz se reunió con Wines of Argentina para fortalecer la exportación y el turismo vitivinícola de la provincia.
Desde ADIUNSA advirtieron que, a pesar de la medida de fuerza que cumplen los docentes desde el 1 de diciembre – y que culmina el 6 –, el gobierno nacional no ha brindado respuestas al reclamo. Advierten por presupuesto de ajuste en 2026.