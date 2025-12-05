Cae el riesgo país después de que el Gobierno anuncio la emisión de nueva deuda en dólares en el mercado

Después de casi siete años, el Gobierno argentino anunció este viernes la emisión de un nuevo bono soberano en dólares en el mercado de deuda.

La Secretaría de Finanzas anunció este viernes el llamado a licitación para un bono en dólares del Tesoro Nacional para el próximo 10 de diciembre: tendrá una tasa de interés de 6,5% anual y con vencimiento en noviembre de 2029.

La novedad fue bien recibida en las bolsas, dado que replicó en una suba de cotizaciones de los títulos en circulación, los Bonares y Globales en dólares emitidos con la reestructuración soberana de 2020, y un descenso del riesgo país de Argentina en 14 enteros, a 620 puntos básicos a las 13:50 horas, tras anotar 613 unidades por la mañana.

El indicador de JP Morgan mide la brecha de tasas de los bonos del Tesoro de los EEUU con sus similares emergentes. En el caso de Argentina hay que señalar que el riesgo país llegó a perforar el piso de los 600 puntos entre el 10 y el 11 de noviembre.

“En un contexto de fuerte compresión de las tasas de interés de los bonos en dólares fruto del resultado electoral y del sostenido desempeño del programa económico, el Tesoro busca ampliar sus objetivos financieros para cubrir los vencimientos de deuda en dólares sin afectar las reservas netas del BCRA“, destacó la Secretaría de Finanzas en un comunicado.

En una entrevista televisiva, el ministro de Economía Luis Caputo afirmó esta mañana que “Argentina vuelve en forma inminente al mercado de deudas, es correcto. Estamos volviendo con un bono a 4 años, con un cupón del 6,5%. Es un dato importantísimo”.

“Este es el Gobierno que más compró reservas, por lejos. Ha sido más difícil acumular porque Argentina no tiene crédito y teníamos que cancelar la deuda que heredamos. Los países renuevan deudas pero Argentina no tiene crédito y ha tenido que pagar”, agregó el jefe del Palacio de Hacienda.

La emisión es más que oportuna, pues las divisas recaudadas contribuirán afrontar el pago de vencimientos de capital e intereses de títulos públicos a comienzos de enero de 2026, por unos USD 4.200 millones, en un marco de escasez de reservas netas.

A la vez, no implicaría una expansión del stock de deuda soberana, dado que los dólares obtenidos servirán para cumplir con deuda anterior.

“Lo colocado se utilizará para cancelar parcialmente el vencimiento de capital de los bonos AL30 y AL29 que operan el 9 de enero: unos USD 1.100 millones en pago de capital, de los USD 4.200 millones que vencen entre capital e intereses. Al tratarse de un instrumento bajo ley local, no requiere aprobación adicional del Congreso y funciona, en la práctica, de manera similar a las licitaciones en pesos”, explicaron desde Max Capital.

“Parecería que el Gobierno busca ofrecer un instrumento de con plazos más cortos para evitar convalidar tasas superiores al 10% por períodos prolongados, ofreciendo un vencimiento que ocurre apenas cuatro meses después de los AL29″, añadió Max Capital.

La última emisión soberana de Argentina, en enero y abril de 2018, se efectuó con tasas de hasta 7% anual en dólares, durante la presidencia de Mauricio Macri, también con Luis Caputo como ministro de Finanzas. Sin embargo, en agosto de 2020 debió llevarse a cabo una reestructuración soberana de la deuda en dólares con acreedores privados, que lanzó al mercado los actuales Bonares (con ley argentina) y Globales (con ley de Nueva York) que son negociados en el mercado secundario.

La iniciativa oficial se comunicó horas después de la provincia de Santa Fe colocó el bono SF34, por un monto de USD 800 millones a 9 años, con una tasa nominal del 8,1% anual. También la Ciudad de Buenos Aires emitió en noviembre USD 600 millones de la Serie 13 del bono Tango, a una tasa del 7,8% con una duration promedio de 7 años.

Infobae