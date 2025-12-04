En línea con las advertencias de los analistas privados, el FMI advirtió que la Argentina no cumplirá con la meta de reservas fijada para fin de año y le pidió al Gobierno que haga los esfuerzos necesario para reforzar las arcas del Banco Central.
El 40% de las industrias tuvieron que bajar su producción según una encuesta de la UIA
A pesar de casi la mitad de las empresas reportaron caídas de ventas, las expectativas para los próximos meses mejoraron tras el resultado electoral de octubre.Economía04/12/2025
El 40,3% de las empresas redujo su nivel de producción frente al promedio del tercer trimestre del año, mientras que un 21,3% lo incrementó, de acuerdo con una encuesta realizada por la Unión Industrial Argentina (UIA).
En comparación con el relevamiento anterior, creció la proporción con descensos y se mantuvo estable de firmas con subas.
En cuanto a las ventas internas, el 47,4% de las empresas reportó bajas (tercer porcentaje máximo de la serie) y sólo el 21,0% subas. Los sectores más afectados fueron Textiles, Muebles y otros, y Otros productos de metal, con los valores más bajos.
El Monitor de Desempeño Industrial (Índice MDI) de la UIA se ubicó en 43,8 puntos en octubre de 2025. Todos los sectores registraron un MDI inferior a 50, observándose “cierto deterioro en comparación a los últimos dos relevamientos, donde al menos dos sectores habían superado ese umbral". Los valores más bajos se dieron en Textiles, Metales comunes y productos de metal y Confecciones, cuero y calzado”.
“En comparación con el mismo mes del año pasado, cuando la industria empezaba a mostrar señales de recuperación, la situación empeoró con una caída de 5,2 p.p.” añade el reporte de la UIA.
En exportaciones, las caídas alcanzaron al 25,1% de las empresas y las alzas al 18,2%, reduciéndose significativamente la brecha con respecto al relevamiento previo.
En lo que se refiere al empleo, el 21,0% de las firmas redujo su dotación de personal y el 23,5% afirmó haber ajustado turnos laborales, “un número que creció durante los últimos cinco relevamientos. Además, el 7,7% indicó haber implementado suspensiones ante la baja de producción”.
Además, una de cada dos empresas tuvo dificultades para afrontar al menos uno de los siguientes pagos: salarios, proveedores, compromisos financieros, servicios públicos e impuestos. Las mayores dificultades se registraron en el pago de impuestos. “El 8,2% presentó atrasos en todos los pagos mencionados, el máximo nivel de la serie”.
En cuanto a las preocupaciones, la caída de la demanda interna se ubicó en primer lugar para el 41,0% de las empresas, seguida por el aumento de costos (19,3%), el costo laboral (45,4%) e insumos nacionales (20,0%).
Mejores expectativas
Por otra parte, las expectativas positivas mejoraron, ya que aumentó la proporción de empresas prevé mejoras en su situación económica empresarial (60,4% vs 48,6% en el relevamiento anterior), en su sector de actividad (57,0% vs 46,4%) y a nivel país (68,6% vs 53,1%).
“Esto estuvo asociado, en parte, a un escenario financiero más calmo tras las elecciones y a la baja de tasas, lo que contribuyó a revertir la tendencia negativa previa”, indicaron desde la UIA.
