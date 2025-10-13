El Centro Regional de Hemoterapia instalará su móvil para recibir donaciones voluntarias y garantizar el abastecimiento de sangre en hospitales públicos.
La “motosierra” de Milei agravó la pobreza en el norte
El presidente de la Fundación Pata Pila alertó sobre como la falta de planes y asistencia nacional dificulta la vida cotidiana de las comunidades.Salta13/10/2025Agustina Tolaba
Por Aries, Diego Bustamante, presidente de la Fundación Pata Pila, detalló la compleja realidad de las comunidades del norte del país, donde la pobreza estructural y la falta de políticas públicas afectan la vida cotidiana de miles de familias.
“De base, el trabajo que hacemos en Pata Pila es en territorios con muchos años de abandono”, señaló Bustamante, quien destacó que la política económica nacional influye en los recortes y la suspensión de programas que antes sostenían a estas comunidades. “Las asignaciones y pensiones son fundamentales, y muchas familias dependen de changas temporales, que suelen ser malpagas y no garantizan estabilidad”, agregó.
El presidente de la fundación subrayó la importancia de redes de apoyo que antes funcionaban a través de programas como el Plan UNIR o la Secretaría de Agricultura Campesina Indígena, que hoy están desactivadas. “Se cerraron redes que ayudaban a las familias a resolver problemas cotidianos, desde nutrición hasta integración con el sistema”, explicó.
En respuesta a esta situación, Pata Pila implementó estrategias de atención social y nutricional, y en los últimos años incorporó proyectos productivos y de formación en oficios. “Creemos que la salida a la pobreza sostenida pasa por desarrollar producción de alimentos, mejorar lo que ya producían y formar en oficios que les permitan acceder a trabajo con certificación”, afirmó Bustamante.
La Autoridad Metropolitana de Transporte (AMT) de Salta y la Secretaría de Seguridad concretaron un acuerdo para optimizar el trámite del Certificado de Antecedentes Penales para taxistas y remiseros.
Colegas de Vicente Cordeyro piden Justicia y “que se diga toda la verdad”
Nicolás Vedia, abogado y licenciado en seguridad, remarcó la trayectoria del ex comisario y reclamó esclarecimiento total tras su fallecimiento en el cerro Elefante.
Vecinos de Catamarca y Alvarado, molestos por el caos de la obra
Frentistas de Catamarca y Alvarado expresaron su molestia denunciando que el tránsito es un descontrol, las veredas están destruidas y no hay presencia de autoridades.
Honorarios y especialidades críticas: los desafíos que enfrenta el Círculo Médico
La Dra. Adriana Falco asumió la conducción en un momento crítico y planteó la necesidad de fortalecer las especialidades críticas y garantizar condiciones laborales dignas.
La Cruz Roja Salta actualiza su padrón y advierte sobre bajas por morosidad
Los asociados que no abonen su cuota social dentro del plazo fijado perderán su condición de socios, aunque podrán reingresar cumpliendo los requisitos.
Alerta por vientos fuertes en Salta: ráfagas podrían alcanzar los 75 km/h
El Servicio Meteorológico Nacional emitió un aviso de emergencia por probabilidad de vientos intensos este domingo 12 de octubre en varias zonas de la provincia.
Gimnasia y Tiro eliminó a Temperley y avanzó en el Reducido
Con solidez y eficacia, Gimnasia y Tiro derrotó 2-0 a Temperley en Salta y avanzó a la siguiente fase del Reducido de la Primera Nacional.
Un hecho inusual y preocupante de inseguridad fluvial encendió las alarmas del sector: varios delincuentes abordaron de noche un buque mercante de bandera paraguaya en el kilómetro 340 del Río Paraná, cerca de San Nicolás.
Pericia preliminar de Cordeyro: Asfixia y lesiones superficiales por el fuego; harán estudios complementariosJudiciales12/10/2025
La pericia preliminar sobre el excomisario Vicente Cordeyro arrojó asfixia por ahorcamiento como causa de muerte. También se detectaron lesiones superficiales provocadas por el fuego.
Un economista cercano a Javier Milei reveló que el Gobierno lanzará una iniciativa para garantizar la estabilidad cambiaria, apoyándose en el swap de u$s20.000 millones.