Paritarias docentes: “La plata falta, pero quiero que la Provincia siga pagando el día 2 o a más tardar el 3 de cada mes”

El secretario general de la Asociación Docente Provincial (ADP), Fernando Mazzone, confirmó que el gremio mantiene el diálogo con el Gobierno de Salta y espera la convocatoria a la revisión paritaria docente prevista para octubre, según lo acordado en las negociaciones de mitad de año.

“Todavía no nos convocaron, pero estoy totalmente convencido de que se va a cumplir con la convocatoria para hacer la revisión correspondiente al mes de octubre”, afirmó Mazzone en diálogo con Aries.

El dirigente explicó que el intercambio con la Provincia es permanente. “Yo diálogo todos los días, por una razón o por otra, porque siempre hay algún tipo de problema. Si necesito hablar con el ministro de Economía, hablo. No está cortado el diálogo”, remarcó.

En ese marco, Mazzone valoró la disposición del Gobierno provincial para sostener los pagos en tiempo y forma, aunque advirtió que la situación económica nacional genera preocupación. “La plata falta, no alcanza, pero quiero que la Provincia nos siga pagando el día 2 o a más tardar el 3 de cada mes y que no empecemos con problemas de ese tipo”, subrayó.

El secretario general de ADP recordó que en febrero había advertido sobre el incumplimiento del Gobierno nacional respecto al envío de fondos educativos. “Yo le dije al gobernador en la reunión de paritaria: momento, esta gente no les va a cumplir; primero recibamos la plata y después, si conviene, se levanta la mano. Lamentablemente el tiempo me dio la razón”, sostuvo.

Mazzone reconoció que la situación financiera del país complica la negociación salarial y expresó temor por las demoras en los giros de Nación. “Ya me preocupa ver al gobernador reclamando los fondos con tanta insistencia, porque esa falta de dinero puede terminar afectando el pago de los sueldos. Y sí, hay temor con eso”, admitió.