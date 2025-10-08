Según Romero, no es candidato porque no se siente “cómodo con el clima político”

En Agenda Abierta, el actual senador nacional por Salta, Juan Carlos Romero, explicó que no será candidato en las próximas debido a la falta de diálogo político y la creciente tensión institucional.

El legislador recordó que al inicio de la gestión del presidente Javier Milei había “una gran esperanza” de trabajo conjunto entre el Ejecutivo y el Congreso. “Comenzamos con entusiasmo, no solo los senadores, sino también diputados y gobernadores esperando acompañar al gobierno. Pero eso se dilapidó”, lamentó.

Romero explicó que el deterioro del diálogo político se reflejó en el Senado: “Teníamos 39 senadores que acompañaban al gobierno, y hoy cuando votan a favor, votan 10 u ocho. Así como reconozco que hay medidas económicas correctas, como bajar la inflación o no gastar más de lo que se tiene, el error fue el manejo político”.

En ese contexto, señaló que no se siente cómodo en el clima actual. “No me sentía cómodo con esa tensión política, y menos me sentiría cómodo si fuera candidato. Por eso decidí no participar en esta etapa”, remarcó.

Romero también cuestionó la dinámica electoral y la fragmentación de los espacios: “No comparto el panorama general. Falta acuerdo político, cada uno trata de salvarse por ambición personal o por creerse el mejor. Eso genera una tensión enorme, pero después de las elecciones eso se va a acabar”.

Por último, descartó las versiones que lo vinculaban a posibles cargos en el Gobierno nacional. “No, no voy a aceptar cargos. Se habló de la Auditoría, se habló de la Corte, pero no voy a pedir una excepción de edad ni voy a aceptar ningún puesto. Toda mi vida hice carrera política a través de elecciones, muchas ganando, otras perdiendo, pero siempre en el proceso electoral”, concluyó.