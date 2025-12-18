Los legisladores aprobaron la modificación que prevé que, de acuerdo a la gravedad de la acusación, un juez podrá ser suspendido de sus funciones al momento en que se inicia el jury de enjuiciamiento.
Sanción definitiva al proyecto de fomento minero entre Salta y Catamarca
Se trata de un proyecto enviado por el Ejecutivo que prevé el fomento y la facilitación de los proyectos mineros 'Sal de Oro' y 'Diablillos'. Regalías e impuestos serán compartidos en partes iguales por las dos jurisdicciones.
En la sesión ordinaria de este jueves, la Cámara de Senadores de la Provincia aprobó en definitiva los proyectos – enviados por el Ejecutivo – que prevén marcos de cooperación, fomento y facilitación de los proyectos mineros ‘Sal de Oro’ y Diablillos’ entre las provincias de Salta y Catamarca.
La miembro infórmate de los proyectso, la senadora por Rosario de Lerma – Leonor Minetti – explicó que las normas tienen su origen en una cuestión irresoluta de límites entre ambas provincias que, en definitiva, afectan la zona donde los proyectos mineros se llevan adelante.
“Cabe aclarar que las provincias dejan establecido que, con los acuerdos, no renuncian a sus reclamos sobre los límites, sino que el objetivo es facilitar la actividad minera”, añadió la legisladora, y apuntó que es necesaria la aprobación por parte de la Legislatura salteña, así como por el parlamento catamarqueño.
Informó, en tanto, que la normativa contiene los acuerdos marco y protocolos donde se establecen las modalidades de cooperación interprovincial, además de crear el Comité Interprovincial y el régimen de fiscalización conjunta de las regalías y de cooperación fiscal.
“Se trata de avanzar y proveer de mecanismos para dotar de mayor agilidad el proceso de toma de decisiones interjurisdiccionales”, aseguró la senadora, e insistió en que la ley no afecta el reclamo territorial de las provincias; “pero pone de manifiesto la madurez de asumir los desafíos y posibilidad que el litio ofrece, valorando las necesidades de empleo y el progreso de los vecinos de ambas provincias”, sostuvo para concluir.
El proyecto pasa al Ejecutivo para su promulgación.
El Senador Manuel Pailler, destacó la importancia de que las emisoras locales continúen generando contenidos propios que reflejen la cultura y la identidad de Salta, y solicitó a los legisladores nacionales que intervengan para garantizar la producción provincial.
El Senado provincial instó a los legisladores nacionales a tomar medidas que garanticen la sustentabilidad y competitividad de los sistemas productivos locales. “Necesitamos que a las economías regionales se les brinde competitividad, de mayor rentabilidad, para poder generar empleo”, indicaron.
