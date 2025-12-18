Buscan establecer un régimen para regularizar multas y secuestros de vehículos

El Senado provincial dio media sanción de un proyecto de ley que establece un régimen excepcional para multas y secuestros de vehículos, con el objetivo de aliviar la carga económica que representa.

“En nuestra provincia, hay una acumulación significativa de vehículos retenidos durante años por falta de documentación u otras infracciones. Esto genera un costo económico insostenible para muchas familias y afecta directamente la movilidad diaria de los salteños”, expresó la senadora por el Departamento Anta, Alejandra Navarro, al momento de presentar la iniciativa.

Navarro detalló que solo en la ciudad de Salta, en operativos de octubre, se secuestraron 249 vehículos, la mayoría motocicletas, y se registraron más de 6.000 infracciones.

“Los vehículos secuestrados en dependencias policiales o municipales generan costos administrativos y logísticos para el estado, ocupando espacios y recursos que podrían destinarse a otras prioridades”, expresó y aseguró que “esta situación no solo perpetúa un ciclo de endeudamiento, sino que también desincentiva el llamado pago voluntario”.

El proyecto propone una moratoria temporal que permitirá la devolución inmediata de los vehículos una vez abonada la deuda correspondiente. “La moratoria durará 180 días, prorrogables por igual período, y alcanzará infracciones cometidas hasta el 31 de octubre de 2025. Quienes ya hayan iniciado planes de pago no serán alcanzados, evitando duplicidades o abusos. Esta medida respeta el debido proceso y excluye expresamente casos con implicancias judiciales”, detalló.

Finalmente, Navarro destacó que en su articulado el proyecto invita a los municipios a adherir, “fomentando la coordinación interjurisdiccional y asegurando que más salteños puedan acceder a estos beneficios”.