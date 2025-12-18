Salteños marcharon contra la Reforma Laboral libertaria

La tarde de este jueves, el centro salteño, en particular, la Plaza 9 de Julio, fue escenario de la movilización contra la Reforma Laboral que impulsa a nivel nacional el gobierno libertario de Javier Milei.

En la oportunidad, la CGT Salta, movimientos sociales y partidos de izquierda se dieron cita para marchar por las calles céntricas y culminar con dos actos alrededor de la plaza. Cabe mencionar que la central obrera utilizó la glorieta como palco donde los principales dirigentes sindicales del ámbito local tomaban la palabra; casi en simultaneo, partidos de izquierda y agrupaciones sociales hacían lo propio en la explanada del Cabildo.

Una vez terminadas las intervenciones, el móvil de Aries pudo conversar con Carlos Rodas, secretario General de la CGT Salta, sobre la movilización y, en definitiva, sobre el significado de esta reforma que busca imponer el gobierno y sus partidos afines.

“Es la intención de este gobierno, la reforma laboral es una reforma regresiva que favorece a las patronales y destruye el tejido social de los trabajadores”, aseguró el dirigente en primera instancia, y continuó: “No tiene en cuenta que en esta democracia está el empresario, el movimiento obrero, las universidades, no, los libertarios solo la quieren para destruir el tejido social de los trabajadores”.

Para Rodas es claro que, “una reforma como está planteada, no se puede discutir”, asegurando que se trata de una ley – incluso – va en contra de la Constitución Nacional.

“Tenemos un presidente que dice que el artículo 14 bis es el motivo por el cual los trabajadores se aprovechan, ese artículo fue determinado por un radical y están los derechos y la defensa de los sectores más desprotegidos”, señaló el dirigente.

Por otro lado, el Secretario General consideró que la dirigencia sindical debe hacer autocrítica a la hora de hablarle a los jóvenes, y es que, advirtió, hace muchos años que no se hacen talleres formativos para las nuevas generaciones, así como tampoco se les ha dado un lugar en el entramado dirigencial.

“No va a haber un movimiento obrero fuerte si no hacemos un pasaje generacional para que podamos seguir adelante enfrentando a estos gorilas y la derecha recalcitrante que representa este payaso de presidente”, disparó Rodas.

Finalmente, Rodas negó que existan discrepancias entre la CGT y otros sectores para enfrentar la Reforma.

“Hemos llegado a la unidad con la CTA, con los partidos más chicos, con las agrupaciones sociales, con el Partido Obrero; aquí lo que interesa es que somos todos trabajadores y debemos luchar para no perder la esperanza en el país. Al país lo están saqueando, como siempre hicieron los neoliberales”, sentenció el dirigente.