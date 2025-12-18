Solicitan impulsar medidas para reforzar economías regionales ante reformas laborales y fiscales

El Senado provincial aprobó un proyecto de declaración que solicita a los legisladores nacionales por Salta que adopten medidas para mejorar la sustentabilidad y competitividad de las economías regionales, en el marco de posibles modificaciones de normas laborales y fiscales.

“Las economías regionales son sistemas productivos arraigados en un territorio específico, caracterizados por el aprovechamiento de recursos locales, principalmente agropecuarios. Generan un valor agregado mediante la industrialización, comercialización, generan empleo y contribuyen a la riqueza de la nación”, fundamentó el senador por el departamento Güemes, Enrique Cornejo.

El legislador señaló que tanto el tabaco, la caña de azúcar o los cítricos, por ejemplo, “son el motor económico de las zonas productivas fuera de los centros urbanos” y advirtió que “el elevado costo de la energía eléctrica, del gas natural y de los diferentes insumos, mayoritariamente importados, limita la competitividad”. “Debemos verificar la estructura fiscal y analizar qué tributo es aplicable, logrando una disminución de la presión impositiva”, señaló.

“Necesitamos que a las economías regionales se les brinde competitividad, dotarlas de mayor rentabilidad para poder generar empleo en una provincia en donde el sector privado ha perdido en los últimos 12 meses 6.500 puestos laborales”, cerró.