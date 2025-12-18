Los legisladores aprobaron la modificación que prevé que, de acuerdo a la gravedad de la acusación, un juez podrá ser suspendido de sus funciones al momento en que se inicia el jury de enjuiciamiento.
Solicitan impulsar medidas para reforzar economías regionales ante reformas laborales y fiscales
El Senado provincial instó a los legisladores nacionales a tomar medidas que garanticen la sustentabilidad y competitividad de los sistemas productivos locales. “Necesitamos que a las economías regionales se les brinde competitividad, de mayor rentabilidad, para poder generar empleo”, indicaron.Política18/12/2025
El Senado provincial aprobó un proyecto de declaración que solicita a los legisladores nacionales por Salta que adopten medidas para mejorar la sustentabilidad y competitividad de las economías regionales, en el marco de posibles modificaciones de normas laborales y fiscales.
“Las economías regionales son sistemas productivos arraigados en un territorio específico, caracterizados por el aprovechamiento de recursos locales, principalmente agropecuarios. Generan un valor agregado mediante la industrialización, comercialización, generan empleo y contribuyen a la riqueza de la nación”, fundamentó el senador por el departamento Güemes, Enrique Cornejo.
El legislador señaló que tanto el tabaco, la caña de azúcar o los cítricos, por ejemplo, “son el motor económico de las zonas productivas fuera de los centros urbanos” y advirtió que “el elevado costo de la energía eléctrica, del gas natural y de los diferentes insumos, mayoritariamente importados, limita la competitividad”. “Debemos verificar la estructura fiscal y analizar qué tributo es aplicable, logrando una disminución de la presión impositiva”, señaló.
“Necesitamos que a las economías regionales se les brinde competitividad, dotarlas de mayor rentabilidad para poder generar empleo en una provincia en donde el sector privado ha perdido en los últimos 12 meses 6.500 puestos laborales”, cerró.
Advierten que Radio Nacional en Salta podría transmitir solo contenidos de Buenos AiresPolítica18/12/2025
El Senador Manuel Pailler, destacó la importancia de que las emisoras locales continúen generando contenidos propios que reflejen la cultura y la identidad de Salta, y solicitó a los legisladores nacionales que intervengan para garantizar la producción provincial.
CGT, CTA, partidos de izquierda y movimientos sociales se dieron cita en Plaza 9 de Julio para marchar y protestar contra la norma impulsada por el gobierno nacional.
El Senado dio media sanción al proyecto que prevé una moratoria excepcional para facilitar la devolución de vehículos retenidos y aliviar la carga económica de los propietarios. “Los vehículos secuestrados generan costos para el estado que podrían destinarse a otras prioridades”, señalaron.
Se trata de un proyecto enviado por el Ejecutivo que prevé el fomento y la facilitación de los proyectos mineros ‘Sal de Oro’ y ‘Diablillos’. Regalías e impuestos serán compartidos en partes iguales por las dos jurisdicciones.
La medida contra el exdiputado libertario fue tomada por el juez Lino Mirabelli, y regirá por un lapso de tres meses. Es en el marco de la causa en la cual se investiga a Espert por sus vínculos con el presunto narco Fred Machado.
La conductora de Masterchef Celebrity prestó declaración ante el fiscal en una investigación que involucra un fraude superior a tres millones de dólares y afecta a varias figuras del espectáculo y la política.
La CONMEBOL publicó el Ranking de Clubes 2026 tras el cierre de la temporada 2025, con Palmeiras y Flamengo en la cima. River Plate se mantiene como el mejor equipo argentino en el tercer puesto, seguido por Boca Juniors.
Se oficializó la designación de Javier Mónico como secretario de Justicia
El gobernador de Salta oficializó la designación mediante el Decreto Nº 878, publicado este jueves en el Boletín Oficial. El funcionario asumirá a partir de la toma de posesión del cargo.
Este jueves 18 de diciembre se cumplen tres años de la histórica consagración de la Selección Argentina en el Mundial de Qatar 2022.
El Gobierno nacional expresó su profundo descontento tras la sesión en Diputados donde, si bien se aprobó el Presupuesto 2026 en general, el oficialismo sufrió una derrota en el Capítulo 11.