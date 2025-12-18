Advierten que Radio Nacional en Salta podría transmitir solo contenidos de Buenos Aires

El Senado provincial aprobó el proyecto de declaración que solicita a los legisladores nacionales por Salta que gestionen ante la gerencia de emisoras de Radio y Televisión Argentina (RTA) la garantía de contenidos locales en las transmisiones de Radio Nacional. La medida apunta a que las emisoras LRA 4, con sede en la ciudad de Salta, y LRA 25, ubicada en Tartagal.

“Es una práctica habitual la generación de contenidos locales, difundiendo la cultura, la idiosincrasia, nuestro folclore, nuestras costumbres, nuestro patrimonio cultural, con todas sus notas propias, esterilizando así nuestra propia identidad”, expresó el Senador por el departamento San Martín, Manuel Pailler, al momento de presentar la iniciativa.

El legislador advirtió que “se ha tomado conocimiento que a futuro se transmitirá durante las 24 horas, en sus frecuencias modulares provinciales, solamente contenidos elaborados en Buenos Aires”.

“Esta medida implica una afectación al federalismo, a la difusión de nuestra cultura y en perjuicio de la producción local. Por lo que es importante que esta decisión centralista sea revocada manteniendo una participación de la difusión de la cultura local y la producción elaborada por los profesionales de nuestra provincia”, insistió.