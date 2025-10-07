Detectaron desigualdades en la distribución de guardias para vuelos sanitarios

En el marco de una revisión interna del sistema de vuelos sanitarios, el director del Servicio de Asistencia Médica de Emergencias y Catástrofes (SAMEC), Dr. Daniel Romero, confirmó modificaciones en la modalidad de guardias para garantizar una “distribución equitativa”.

En diálogo con ‘No es una tarde cualquiera’ por Aries, explicó que el sistema contemplaba un esquema de pagos por disponibilidad a través de guardias médicas, pero tras una revisión de los cronogramas y del registro de vuelos, se detectaron desbalances en la cantidad de intervenciones realizadas.

“Vimos que había profesionales que fueron convocados y participaron en más de 20 vuelos durante el primer semestre, mientras que otros solo hicieron uno o incluso ninguno”, expresó y agregó “el modo que encontramos como para poner un poco de equidad en esto, es de disminuir esas horas que se le paga, bajarlas”.

En ese contexto, detalló que se dispuso que los médicos pasen a recibir un pago fijo mensual de 30 horas, más un monto adicional por cada vuelo realizado. Este monto variará según si el vuelo es dentro o fuera de la provincia, teniendo en cuenta que los traslados extraprovinciales implican más tiempo y recursos.

“Hemos hablando con el personal, la mayoría lo ha entendido, y ha decidido apoyar esto hasta que se regularice”, aseguró Romero.

Según indicó, el SAMEC realiza entre dos y tres vuelos extraprovinciales por semana, además de hasta diez vuelos semanales dentro de la provincia, en su mayoría para asistir a pacientes del interior.