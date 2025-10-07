Detectaron desigualdades en la distribución de guardias para vuelos sanitarios

El intendente de la Municipalidad de Salta presentará ante Nación un listado con los vecinos que cuentan con la documentación necesaria para que la pensión sea restituida.
En el marco de una revisión interna del sistema de vuelos sanitarios, el director del Servicio de Asistencia Médica de Emergencias y Catástrofes (SAMEC), Dr. Daniel Romero, confirmó modificaciones en la modalidad de guardias para garantizar una “distribución equitativa”.
En diálogo con ‘No es una tarde cualquiera’ por Aries, explicó que el sistema contemplaba un esquema de pagos por disponibilidad a través de guardias médicas, pero tras una revisión de los cronogramas y del registro de vuelos, se detectaron desbalances en la cantidad de intervenciones realizadas.
“Vimos que había profesionales que fueron convocados y participaron en más de 20 vuelos durante el primer semestre, mientras que otros solo hicieron uno o incluso ninguno”, expresó y agregó “el modo que encontramos como para poner un poco de equidad en esto, es de disminuir esas horas que se le paga, bajarlas”.
En ese contexto, detalló que se dispuso que los médicos pasen a recibir un pago fijo mensual de 30 horas, más un monto adicional por cada vuelo realizado. Este monto variará según si el vuelo es dentro o fuera de la provincia, teniendo en cuenta que los traslados extraprovinciales implican más tiempo y recursos.
“Hemos hablando con el personal, la mayoría lo ha entendido, y ha decidido apoyar esto hasta que se regularice”, aseguró Romero.
Según indicó, el SAMEC realiza entre dos y tres vuelos extraprovinciales por semana, además de hasta diez vuelos semanales dentro de la provincia, en su mayoría para asistir a pacientes del interior.
Desaparecieron $50 millones en Orán: la custodia sin cámaras ni seguridad
21 oficiales fueron suspendidos tras el faltante de dinero y un arma secuestrada, mientras se evidencia la precariedad de la Brigada de Investigaciones.
“Las empresas parásitas se tienen que ir”: El Ente denunció a TransNOA por fraude y abandono
El Ente Regulador presentó una denuncia penal contra la transportista de energía eléctrica por fallas graves en el servicio y desinversión que afecta a miles de usuarios en Salta.
Continúa el alerta por fuertes vientos en Salta
El Servicio Meteorológico Nacional mantiene vigente el aviso por fuertes vientos en distintas regiones de Salta, con ráfagas que podrían alcanzar los 90 km/h.
Desde las 9, los vecinos podrán realizar trámites de DNI, pasaportes y cambios de domicilio en el CIC “Carlos Xamena”. Se otorgarán 120 turnos.
Desde este martes, los profesionales ofrecerán controles, tratamientos y extracciones sin costo frente al Club del barrio. La próxima semana, el servicio se trasladará al Estadio Delmi.
La Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA) anunció un paro nacional docente para el próximo martes 14 de octubre, en el que no se dictarán clases en ninguna provincia del país.
El gobernador se hizo presente en casa de gobierno para protestar por los fondos comprometidos por Nación para obras que nunca llegaron. “Hay otra Argentina que espera que se hagan obras”, aseguró.
En el marco del evento ‘Salta Debate’, la candidata a Senadora nacional por “Primero los Salteños”, defendió la necesidad de un Estado presente, eficiente y planificador, y criticó la polarización política que empuja a elegir entre “dos fracasos”.
En el marco del evento “Salta Debate”, el candidato a Senador nacional por Fuerza Patria, Juan Manuel Urtubey, resaltó la “necesidad de un Estado presente que garantice la provisión de servicios y condiciones de desarrollo”.
La Academia no levanta cabeza: Racing empató sin goles con Independiente RivadaviaDeportes07/10/2025
En un partido parejo y sin emociones, la Academia y la Lepra mendocina no se sacaron ventaja.