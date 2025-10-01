Nación adeuda a Salta más de $350 mil millones

El ministro de Infraestructura y titular de la Coordinación de Enlace y Relaciones Políticas, Sergio Camacho, señaló que la deuda que mantiene Nación con la provincia por obras inconclusas supera los 350 mil millones de pesos.

En declaraciones a Aries, recordó que el monto “equivale a tres meses de salarios de todos los empleados públicos provinciales” y denunció que se dejaron de ejecutar proyectos clave en educación, vivienda, rutas y saneamiento.

“Nos tiraron 2.000 casas medio así por la cabeza, y las estamos terminando nosotros. Dejaron inconclusos 17 centros de desarrollo infantil y 20 escuelas. Muchas de ellas estaban al 90%, como la de La Silleta, pero se frenaron por falta de fondos”, detalló.

Camacho enumeró, además, obras viales paralizadas: la Ruta 51 en San Antonio de los Cobres, la Ruta 40 entre Seclantás y Payogasta, y la Ruta 68 hasta Talapampa, además de los trabajos en la Ruta 34 y la Ruta 50 en Orán. “Nada de eso se está haciendo, ni siquiera el mantenimiento”, lamentó.

El ministro mencionó también los retrasos en las plantas de tratamiento de líquidos cloacales en la zona sur de la capital y en Cafayate. “En ambos casos hay certificados de obra con atraso por falta de pago”, sostuvo.

Según Camacho, mientras Nación reactiva convenios con provincias como San Luis, en Salta no se registran avances ni siquiera en las deudas acumuladas. “A nosotros no nos llamaron. La deuda sigue intacta y la caída de la recaudación agrava la situación, porque baja el consumo y, por ende, la coparticipación”, explicó.

Finalmente, el funcionario remarcó que el reclamo de Salta no tiene un sesgo ideológico. “Yo siempre digo: cuando me paro a la derecha o a la izquierda de la Ruta 34, de los dos lados está rota. Gobiernos de izquierda, de derecha o de centro, ninguno se ocupó del norte profundo”, concluyó.