El temporal en la ciudad de Salta dejó postes, ramas y carteles caídos

Personal municipal intervino en 46 incidentes provocados por la lluvia y el viento que se produjo ayer.

El rápido accionar de la Subsecretaría de Protección Ciudadana permitió contener y brindar respuesta a los ciudadanos en forma ágil y efectiva.

Se registraron:

1) Postes caídos o por caer: 17

2) Árboles caídos: 18

3) Ramas caídas: 6

4) Carteles caídos: 5

Teniendo en cuenta que las lluvias podrían continuar los próximos días, por la temporada, la Municipalidad recomienda:

– No arrojar latas, botellas u otros elementos que puedan obstruir el sistema de desagües pluviales de la vía pública

– No sacar las bolsas de residuos

– Asegurar los elementos que se encuentren en obras de construcción, tales como chapas, ladrillos, tirantes, etcétera

En el caso de encontrarse manejando un vehículo:

– Retirar los vehículos estacionados en zonas anegables

– Circular a velocidad reducida y siempre con las luces encendidas

– Extremar las medidas de seguridad al conducir un vehículo

Es importante recordar que la lluvia disminuye la visibilidad y que las distancias de frenado varían con respecto a las condiciones climáticas normales.

En caso de emergencia (inundaciones, árboles caídos, obstrucciones en la vía pública), deben comunicarse con la línea gratuita 105, ya que se sigue trabajando y recibiendo llamados.