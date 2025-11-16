Morillo eligió intendente: Ariel Arias triunfó con amplia ventaja

Morillo define este domingo a su próximo intendente
Rivadavia Banda Norte (Coronel Juan Solá – Morillo) vota este domingo para definir a su nuevo intendente y a los convencionales que redactarán la primera Carta Orgánica municipal.
Ariel Arias se convirtió en el nuevo intendente de Morillo al obtener más del 44% de los votos, en una elección que puso fin a más de un año de intervención municipal.Política16/11/2025Ivana Chañi
Ariel Gervacio Arias, de la Lista 224 – Primero Salta, se impuso este domingo como nuevo intendente de Morillo al alcanzar 2.408 votos, equivalentes al 44,16% del total, con más del 96% de las actas escrutadas.
Su triunfo marca el cierre del período de intervención municipal dispuesto en 2024.
En segundo lugar quedó Mario Alberto Romero, de la Lista 400 – Primero los Salteños, con 1.532 votos, cifra que representa el 27,82%. En total, la elección se desarrolló entre las 8 y las 18 en 30 mesas distribuidas en nueve escuelas de la localidad.
Noticia en Desarrollo
