Morillo eligió intendente: Ariel Arias triunfó con amplia ventaja

Ariel Gervacio Arias, de la Lista 224 – Primero Salta, se impuso este domingo como nuevo intendente de Morillo al alcanzar 2.408 votos, equivalentes al 44,16% del total, con más del 96% de las actas escrutadas.

Su triunfo marca el cierre del período de intervención municipal dispuesto en 2024.

En segundo lugar quedó Mario Alberto Romero, de la Lista 400 – Primero los Salteños, con 1.532 votos, cifra que representa el 27,82%. En total, la elección se desarrolló entre las 8 y las 18 en 30 mesas distribuidas en nueve escuelas de la localidad.

Noticia en Desarrollo