Casi 200 conductores fueron detectados con alcohol en sangre este fin de semana

La Municipalidad intervino en 46 incidentes, incluyendo la caída de 17 postes y 18 árboles. La Subsecretaría de Protección Ciudadana pide a los vecinos extremar los cuidados y usar la línea de emergencia 105.
La fiscalización incluyó controles en rutas y calles, donde también se detectaron faltas por casco, cinturón y documentación obligatoria.Salta17/11/2025
La Subsecretaría de Seguridad Vial articula el trabajo preventivo en la provincia en pos de reducir la siniestralidad y mortalidad en el tránsito.
Este fin de semana, efectivos la Dirección de Seguridad Vial de la Policía de Salta detectaron en controles vehiculares 1048 infractores a las normativas viales en su mayoría por distintos incumplimientos a la Ley Nacional de Tránsito como circular sin el cinturón de seguridad, o el casco reglamentario en motociclistas, sin la documentación obligatoria, entre otros.
Entre los conductores infraccionados, también se sancionaron a 193 por circular con graduación alcohólica. Se practicaron 5607 test de alcoholemia en la provincia.
Se fiscalizaron más de 7700 vehículos en los distintos puntos de control fijos y móviles en rutas y calles de la provincia.
La Subsecretaría de Seguridad Vial continúa fortaleciendo las tareas de prevención y concientización, con el objetivo de generar un cambio de conducta en la ciudadanía y disminuir los índices de siniestralidad vial en la provincia.
La atención presencial se reanudará el martes 25, mientras que las inscripciones y trámites online permanecen disponibles las 24 horas.
La concejal apuntó contra las “extrañas” condiciones por las que la selección se demora y reafirmó que votará en contra si Martín Del Frari resulta electo.
La Municipalidad inició la segunda inscripción del año para el programa Adultos 2000, destinado a mayores de 18 años que deseen terminar el secundario. En la Escuela de Emprendedores se registró una importante concurrencia.
“Realmente es un año muy difícil, más en esta época porque pasó lo que pasó con el submarino. No queremos que se olviden, menos el pueblo argentino", manifestó Rafael, hermano de Roberto Medina.
Tras verificar el cumplimiento de obligaciones, la Autoridad Metropolitana de Transporte otorgó licencias permanentes a los choferes que tenían permisos provisorios.
Rivadavia Banda Norte (Coronel Juan Solá – Morillo) vota este domingo para definir a su nuevo intendente y a los convencionales que redactarán la primera Carta Orgánica municipal.
El Servicio Meteorológico Nacional emitió alerta amarilla desde las 18 de este domingo hasta mañana a las 6, con lluvias intensas y ráfagas fuertes en múltiples departamentos.
