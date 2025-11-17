Así quedaron los cruces de Playoffs del Torneo Clausura

La 16ª fecha del Torneo Clausura 2025 de la Liga Profesional todavía no terminó, pero el panorama provisional de los octavos de final ya permite imaginar un escenario de paridad total.

Todavía hay margen para cambios sobre el cierre de la fecha con los encuentros que se jugarán este lunes, pero el cuadro de clubes momentáneo ya deja en claro que los mano a mano del Clausura podrían venir cargados de paridad, intensidad y varios duelos de alto voltaje.

Así están los cruces playoffs del Torneo Clausura hasta el momento

Boca (1°Zona A) vs. Sarmiento (8°Zona B)

Racing (2°Zona A) vs. Talleres (7°Zona B)

Unión (3°Zona A) vs. River (6°Zona B)

Central Córdoba (4°Zona A) vs. San Lorenzo (5°Zona B)

Vélez (4°Zona B) vs. Argentinos (5°Zona A)

Riestra (3°Zona B) vs Barracas Central (6°Zona A)

Lanús (2°Zona B) vs. Tigre (7°Zona A)

Rosario Central (1°Zona B) vs, Estudiantes LP (8°Zona A)



El ente liguero confirmó que el sábado 13 de diciembre se disputará la final del Torneo Clausura 2025 en el Estadio Madre de Ciudades de Santiago del Estero, escenario habitual de grandes citas del fútbol argentino.

Una semana más tarde, el sábado 20 de diciembre, será el turno del Trofeo de Campeones 2025, que tendrá lugar en el Estadio Único de San Nicolás.

En ese partido, Platense, campeón del Apertura, ya tiene su lugar asegurado, mientras que el otro finalista saldrá del ganador del Clausura.

De esta manera, la organización de la Liga Profesional dejó todo preparado para las definiciones del año, con dos estadios modernos y una expectativa que crece a medida que se acerca el cierre de la temporada.

Con información de Doble Amarillo