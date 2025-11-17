El IPV cierra sus puertas este jueves por el Día de la Construcción

La atención presencial se reanudará el martes 25, mientras que las inscripciones y trámites online permanecen disponibles las 24 horas.

Salta17/11/2025

104969-por-el-dia-de-la-construccion-el-ipv-no-atendera-al-publico-este-jueves

El Instituto Provincial de Vivienda (IPV) no atenderá este jueves 20 al público por conmemorarse el Día de la Construcción, actividad íntimamente relacionada con el organismo provincial. La atención se reanudará el martes 25, de 7.30 a 18.30.

Desde el IPV recuerdan que para registrar nuevas inscripciones, la web se encuentra activa las 24 horas. Asimismo, la institución da a conocer que los trámites presenciales se pueden realizar de lunes a viernes, de 7.30 a 13.30, y martes hasta 18.30 a libre demanda, es decir sin turno previo.

Para mayor comodidad de los consultantes y de acuerdo a su disponibilidad de tiempo, están disponibles los turnos web.  Los mismos se encuentran en http://www.ipvsalta.gob.ar y se habilitan semanalmente.

