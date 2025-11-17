Defensor del Pueblo: Álvarez exigió claridad y velocidad en la selección

Por Aries, la concejal de Salta, Agustina Álvarez, se refirió al proceso de selección del nuevo Defensor del Pueblo y expresó su preocupación por la demora en la definición de la terna final.

“Sigue lento el proceso de designación, pero por lo menos ya tuvieron una reunión el día viernes en la cual pudieron ver el dictamen jurídico que llegó desde el Concejo Deliberante”, indicó Álvarez. Según explicó, se espera que el próximo encuentro se realice este martes, con el objetivo de definir finalmente la terna para su tratamiento.

Al referirse a los postulantes, la concejal reafirmó que su voto será negativo para uno de ellos, es decir, Martín Del Frari: “No podemos tener una persona ocupando el cargo de Defensor del Pueblo que haya coincidido absolutamente con todas las decisiones del gobierno municipal y provincial. Necesitamos a alguien que nos defienda a los ciudadanos, no que trate de quedar bien o buscar otro cargo”, sostuvo.

Álvarez también cuestionó la transparencia del proceso y recordó que las condiciones de renuncia de Del Frari fueron “bastante extrañas”, ya que presentó su postulación al cargo antes de renunciar a su banca. “Me parece que está todo bastante extraño, pero esperemos que los resultados sean distintos y que esto quede en un mal pensamiento y nada más”, concluyó.