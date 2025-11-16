La tecnológica anunció que, a partir de 2026, el "impacto impulsado por IA" será un criterio clave para la evaluación de sus empleados. Meta busca acelerar su transición a un futuro "nativo en IA".
Ecuador votan hoy si quiere bases militares extranjeras y nueva Constitución
Más de 13 millones de ciudadanos votan hoy las propuestas del presidente Daniel Noboa para combatir el crimen. Las preguntas clave incluyen la creación de una Asamblea Constituyente y la posibilidad de bases militares extranjeras, buscando una "mano dura" contra el narcotráfico.El Mundo16/11/2025
Los ciudadanos de Ecuador iniciaron este domingo la votación de un referendo para decidir sobre el regreso de las bases militares extranjeras y la redacción de una nueva Constitución, medidas con las que el presidente, Daniel Noboa, pretende endurecer su lucha contra el crimen. Además, Ecuador decidirá sobre la eliminación del presupuesto asignado a partidos políticos y la reducción del número de congresistas.
Para responder 'Sí' o 'No' a estas preguntas se habilitaron un total de 4.463 centros de votación, que en territorio ecuatoriano (aunque en el exterior se abrieron antes) comenzaron a abrir sus puertas desde las 7:00 hora local (13:00 CET) y permanecerán abiertos durante diez horas hasta las 17:00 (23:00 CET), momento en el que cerrarán y comenzará el escrutinio. "Que esta jornada nos ratifique que la democracia se ejerce, se honra y se defiende votando", dijo la presidenta del Consejo Nacional Electoral, Diana Atamaint, al declarar inaugurada la votación.
"No existen tintas mágias"
Atamaint aseguró que en el material electoral del referéndum "no existen tintas mágicas ni tintas que caminan", un mensaje dirigido al expresidente Rafael Correa (2007-2017), que sigue manteniendo sin pruebas fehacientes que hubo "fraude" en las elecciones presidenciales de abril. Durante el acto inaugural de la jornada, Atamaint recordó que "las papeletas y documentos electorales se elaboraron bajo protocolos estrictos de seguridad y control" supervisados por distintas organizaciones políticas, incluida la Revolución Ciudadana, el partido que lidera Correa.
Noboa, que en abril de este año fue reelegido presidente hasta 2029, ha planteado el proceso para una nueva constitución al considerar que la actual carta magna, promovida por el expresidente Rafael Correa (2007-2017) a su llegada al poder, y vigente desde 2008, dificulta enfrentar al narcotráfico y al crimen organizado con mayor "mano dura" así como atraer inversiones y crear empleo, una de las grandes preocupaciones de los ecuatorianos.
"El narcotráfico está tan enquistado en el Estado ecuatoriano que sí necesitaríamos militares de afuera que nos puedan ayudar", dijo a la AFP Andrés, de 43 años y vendedor en una compañía que prefirió reservarse su apellido por temor. "Iré a votar por el No en señal de rechazo al gobierno", dijo una empleada doméstica bajo reserva que admitió desconocer los temas del referendo. "No hay empleo; tres de mis hijos están sin trabajo y se la pasan en la casa porque no se puede salir a calle", agregó la mujer de 58 años mientras caminaba por el centro financiero de Quito.
El presidente Daniel Noboa anunció la captura en España de Wilmer 'Pipo' Chavarría, el líder de la banda criminal Los Lobos. Chavarría, considerado el narco más buscado y vinculado a más de 400 muertes, fue detenido en plena jornada del referéndum convocado para combatir el crimen organizado.
Fuerza Interina de Naciones Unidas en Líbano (FINUL) denunció que el Ejército de Israel abrió fuego contra sus Cascos Azules desde un tanque cerca de la frontera, sin causar heridos.
Elecciones en Chile: las encuestas anticipan un balotaje entre el oficialismo y la ultraderechaEl Mundo16/11/2025
Los candidatos con más chances son Jeannette Jara, José Antonio Kast, Johannes Kaiser y Evelyn Matthei, aunque a ninguno le alcanzaría para ganar en primera vuelta.
El Papa León XIV hizo un enérgico llamado a la conciencia global tras el rezo del Ángelus en la Plaza de San Pedro, exhortando a no resignarse ante la violencia.
Tensión EEUU-Venezuela: Altos funcionarios evalúan posibles operaciones militares contra el narcotráficoEl Mundo15/11/2025
El despliegue incluye el grupo de ataque del portaaviones USS Gerald Ford y un submarino nuclear. El enfoque de las deliberaciones es el narcotráfico, aunque las tensiones aumentan con Nicolás Maduro.
Oasis vuelve a Argentina con dos shows en River y un guiño especial para sus fansCultura & Espectáculos12/11/2025
La banda británica se presentará el 15 y 16 de noviembre en el Monumental, en el marco de su gira Live ’25. En la previa, los Gallagher homenajearon al público argentino con afiches de sus recitales históricos.
Iron Mountain, empresa estadounidense dedicada al almacenamiento de documentos sensibles, es una de las firmas afectadas por el incendio en el Polo Industrial de Ezeiza, donde guardaba "documentos de la administración pública".
Regresa ´Bebote´ Álvarez: Tensión por la disputa de la barra de Independiente ante Rosario CentralDeportes15/11/2025
El exlíder de la barra de Independiente, Pablo ´Bebote´ Álvarez, anunció su regreso al estadio esta noche ante Rosario Central, buscando recuperar el control de la hinchada.
El presidente de la Unión Industrial Argentina (UIA) confirmó que cinco o seis empresas fueron alcanzadas por el fuego en Ezeiza, entre ellas Chemotécnica e Iron Mountain.
Epidemia en Cuba: Estiman que cerca del 30% de la población se infectó con dengue o chikungunyaEl Mundo15/11/2025
La epidemia ha provocado la cancelación de actividades clave como partidos de la Serie Nacional de Béisbol y funciones del Ballet Nacional.