Adorni confirmó que sigue vigente el esquema de retenciones cero a las carnes

El vocero presidencial Manuel Adorni informó este jueves en su cuenta de X que el esquema de retenciones cero para las exportaciones de carne aviar y bovina se mantuvo sin cupo hasta el 31 de octubre próximo.

Con este anuncio, el Gobierno reafirmó la decisión de sostener la competitividad del campo y la industria alimenticia, a la vez que ratificó su estrategia de incentivar el ingreso de divisas y fortalecer las reservas del Banco Central.