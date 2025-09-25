Fuentes del mercado adelantaron que en las próximas tres ruedas se debería ver mucho volumen por las ventas de exportaciones del agro.
Adorni confirmó que sigue vigente el esquema de retenciones cero a las carnes
El vocero presidencial Manuel Adorni confirmó que las exportaciones de carne aviar y bovina continuarán con retenciones cero y sin cupo hasta el 31 de octubre, tras el cumplimiento de la meta de 7 mil millones de dólares.Argentina25/09/2025Ivana Chañi
El vocero presidencial Manuel Adorni informó este jueves en su cuenta de X que el esquema de retenciones cero para las exportaciones de carne aviar y bovina se mantuvo sin cupo hasta el 31 de octubre próximo.
Con este anuncio, el Gobierno reafirmó la decisión de sostener la competitividad del campo y la industria alimenticia, a la vez que ratificó su estrategia de incentivar el ingreso de divisas y fortalecer las reservas del Banco Central.
El esquema de retenciones cero para la exportación de carnes avícolas y bovinas continúa sin cupo hasta el 31 de octubre próximo.— Manuel Adorni (@madorni) September 25, 2025
Juan Pazo afirmó que la medida cumplió su objetivo y destacó que los productores fueron los principales beneficiados por la histórica liquidación de divisas.
