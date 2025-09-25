Adorni confirmó que sigue vigente el esquema de retenciones cero a las carnes

El vocero presidencial Manuel Adorni confirmó que las exportaciones de carne aviar y bovina continuarán con retenciones cero y sin cupo hasta el 31 de octubre, tras el cumplimiento de la meta de 7 mil millones de dólares.

Argentina25/09/2025Ivana Chañi

El vocero presidencial Manuel Adorni informó este jueves en su cuenta de X que el esquema de retenciones cero para las exportaciones de carne aviar y bovina se mantuvo sin cupo hasta el 31 de octubre próximo.

Con este anuncio, el Gobierno reafirmó la decisión de sostener la competitividad del campo y la industria alimenticia, a la vez que ratificó su estrategia de incentivar el ingreso de divisas y fortalecer las reservas del Banco Central.

