Tras eliminar las retenciones, el campo declaró ventas por US$4.180 millones

El monto a liquidar representa 60% del objetivo oficial.

Argentina25/09/2025

image-2138

El sector agropecuario presentó declaraciones juradas de ventas al exterior (DJVE) por US$4.180 millones esta semana, luego de que el Gobierno anunciara la eliminación de retenciones hasta el 31 de octubre para acelerar el ingreso de divisas.

La subsecretaría de Mercados Agroalimentarios e Inserción Internacional informó que, en los últimos tres días, se registraron operaciones por 11.466.129 millones de toneladas y que representan US$ 4.180 millones. Las operaciones deberían liquidarse dentro de los proximos 3 dias habiles.

El programa de retencion 0% es hasta el 31/10 o hasta completar los USD 7.000 millones. El monto a liquidar representa 60% del objetivo.

Salvador Vitelli, economista de Romano Group, señaló en la red social X que "entre Soja y sus derivados y maíz anotaron más de 9 millones de toneladas. Entre todos los productos, u$s 4.200 millones" y afirmó que "el 90% de esas divisas se liquida en los 3 días hábiles".

El Gobierno dispuso, al comienzo de esta semana, la eliminación de las retenciones a todos los granos hasta el 31 de octubre, con el objetivo de incentivar la liquidación de divisas y aumentar la oferta de dólares en el mercado.

46875374a4a23bde1da6099ab6974bfb4051bcd7Solo 10 de cada 100 estudiantes terminan la secundaria “en tiempo y forma”

La medida alcanza a todos los cereales y las oleaginosas y se aplica hasta que se llegue a un valor liquidado de US$7.000 millones.

Con esta resolución, el Gobierno intenta reforzar la posición de reservas del Banco Central y brindar una señal al sector agroexportador para que acelere las operaciones de venta al exterior.

Según estimaciones del sector, el stock disponible en granos tiene un valor aproximado de US$10.000 millones. El Gobierno busca que al menos el 70% de esos granos guardados por los productores en las próximas seis semanas.

“Apoyamos toda medida que implique eliminar las retenciones aunque sean temporales. Falta ver los detalles de la forma de operar y cuando se hará operativo”, expresó el presidente de CIARA-CEC, Gustavo Idigoras.

Con información de Noticias Argentinas

