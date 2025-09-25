La exnúmero dos del FMI alertó que Argentina debe flexibilizar el dólar

Gita Gopinath destacó que, además del apoyo de EEUU, el país necesita reservas y consenso político para sostener las reformas.

Argentina25/09/2025

luis-caputo-gita-gopinath

La ex-número dos del Fondo Monetario Internacional (FMI), Gita Gopinath, celebró el salvataje de EEUU al país, pero alertó que la Argentina necesita mientras tanto flexibilizar el esquema cambiario, sumar reservar y conseguir apoyo político para las reformas estructurales.

"El apoyo estadounidense sin duda ayuda a prevenir fluctuaciones cambiarias especulativas. Sin embargo, un progreso duradero requerirá que Argentina adopte un régimen cambiario más flexible, acumule reservas y genere apoyo para sus reformas internamente", publicó en su cuenta de X quien supo ser subdirectora gerente y economista jefe del FMI hasta agosto de este año.

De este modo, Gopinath coincide con muchos economistas locales que hace meses le están sugiriendo al equipo económico que modifique el régimen de bandas y que aprenda de los errores del pasado, en referencia a la decisión de no comprar dólares cuando el tipo de cambio se encontraba más cerca del piso de la banda.

46875374a4a23bde1da6099ab6974bfb4051bcd7Solo 10 de cada 100 estudiantes terminan la secundaria “en tiempo y forma”

El salvataje de EEUU fue mayor a lo esperado por el mercado

Vale recordar que este miércoles el secretario del Tesoro de EEUU, Scott Bessent, anunció que está negociando un swap de u$s20.000 millones con Argentina, como muestra de apoyo al programa económico del Gobierno de Javier Milei.

La mano derecha del presidente norteamericano, Donald Trump, agregó que también "están listos para comprar bonos argentinos en dólares", que se encuentran "preparados para otorgar un importante crédito stand-by a través del Fondo de Estabilización Cambiaria" y que "numerosas empresas estadounidenses planean realizar importantes inversiones extranjeras directas en Argentina". Todo este combo superó a las expectativas del mercado.

Como contrapartida, se prevé una cancelación del swap con China y el regreso de las retenciones a la soja luego de octubre, dado que se trata de un producto en el cual Argentina y EEUU compiten.

La asistencia monetaria llegaría luego de las elecciones legislativas de octubre, con el fin de evitar una respuesta negativa de los mercados una vez conocido el resultado electoral y minimizar a los “intentos destituyentes”.

Con información de Ámbito

Te puede interesar
Lo más visto
OIP

Sportivo Pocitos tienta a Mauro Zárate para el Regional Amateur

Deportes23/09/2025

Sportivo Pocitos apunta alto: el club del norte salteño negocia con Mauro Zárate, ex jugador de Boca, Vélez y Lazio, para sumarlo al plantel en el próximo Torneo Regional Amateur.No sería la primera vez que Pocitos sorprende con fichajes de renombre: en su momento, el club logró sumar a Pablo Mouche para disputar un par de partido.

Boletín de noticias

Recibí información en tu mail