La exnúmero dos del FMI alertó que Argentina debe flexibilizar el dólar
Gita Gopinath destacó que, además del apoyo de EEUU, el país necesita reservas y consenso político para sostener las reformas.Argentina25/09/2025
La ex-número dos del Fondo Monetario Internacional (FMI), Gita Gopinath, celebró el salvataje de EEUU al país, pero alertó que la Argentina necesita mientras tanto flexibilizar el esquema cambiario, sumar reservar y conseguir apoyo político para las reformas estructurales.
"El apoyo estadounidense sin duda ayuda a prevenir fluctuaciones cambiarias especulativas. Sin embargo, un progreso duradero requerirá que Argentina adopte un régimen cambiario más flexible, acumule reservas y genere apoyo para sus reformas internamente", publicó en su cuenta de X quien supo ser subdirectora gerente y economista jefe del FMI hasta agosto de este año.
De este modo, Gopinath coincide con muchos economistas locales que hace meses le están sugiriendo al equipo económico que modifique el régimen de bandas y que aprenda de los errores del pasado, en referencia a la decisión de no comprar dólares cuando el tipo de cambio se encontraba más cerca del piso de la banda.
El salvataje de EEUU fue mayor a lo esperado por el mercado
Vale recordar que este miércoles el secretario del Tesoro de EEUU, Scott Bessent, anunció que está negociando un swap de u$s20.000 millones con Argentina, como muestra de apoyo al programa económico del Gobierno de Javier Milei.
La mano derecha del presidente norteamericano, Donald Trump, agregó que también "están listos para comprar bonos argentinos en dólares", que se encuentran "preparados para otorgar un importante crédito stand-by a través del Fondo de Estabilización Cambiaria" y que "numerosas empresas estadounidenses planean realizar importantes inversiones extranjeras directas en Argentina". Todo este combo superó a las expectativas del mercado.
Como contrapartida, se prevé una cancelación del swap con China y el regreso de las retenciones a la soja luego de octubre, dado que se trata de un producto en el cual Argentina y EEUU compiten.
La asistencia monetaria llegaría luego de las elecciones legislativas de octubre, con el fin de evitar una respuesta negativa de los mercados una vez conocido el resultado electoral y minimizar a los “intentos destituyentes”.
Con información de Ámbito
El monto a liquidar representa 60% del objetivo oficial.
El informe de Argentinos por la Educación revela que, aunque más alumnos llegan al último año, los aprendizajes en Matemática retrocedieron en la mayoría de las jurisdicciones.
La medida estaba prevista hasta alcanzar el tope o hasta el 31 de octubre. El objetivo fue generar mayor flujo de divisas en plena tensión cambiaria.
Especialistas proyectan una baja respecto a 2024, mientras se mantiene la atención en desigualdades por edad y tipo de hogar.
El panorama de los ingresos se agrava y crece el endeudamiento entre los trabajadores, según un informe privado.
El Gobierno busca cerrar un swap con el Tesoro de Estados Unidos para reforzar reservas y afrontar vencimientos de deuda hasta enero. La operación replicaría el esquema vigente con China.
Sportivo Pocitos apunta alto: el club del norte salteño negocia con Mauro Zárate, ex jugador de Boca, Vélez y Lazio, para sumarlo al plantel en el próximo Torneo Regional Amateur.No sería la primera vez que Pocitos sorprende con fichajes de renombre: en su momento, el club logró sumar a Pablo Mouche para disputar un par de partido.
“La responsabilidad es de la Justicia”, el mensaje que encontraron en la ropa de Javier Saavedra
El abogado Marcelo Arancibia, defensor de los hermanos Saavedra, señaló que la fiscalía investiga la muerte de Javier en la Alcaidía como un suicidio. En su ropa se halló un escrito que será sometido a pericia caligráfica.
Nicolás Cajal: “El ADN es irrefutable, yo ya sé quién mató a Jimena”
El viudo de Jimena Salas, absuelto en el primer juicio por el femicidio de Vaqueros, afirmó que la prueba genética despeja dudas sobre el autor material del crimen.
El Gobierno de la Provincia informó que el pago de haberes de este mes se realizará entre el martes 30 de septiembre y el jueves 2 de octubre, según los sectores.