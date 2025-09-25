Fuentes del mercado adelantaron que en las próximas tres ruedas se debería ver mucho volumen por las ventas de exportaciones del agro.
ANSES oficializó el aumento en las jubilaciones y las asignaciones familiares para octubre
El organismo dio a conocer los nuevos montos que percibirán jubilados, pensionados y beneficiarios de planes sociales en el mes próximo.Argentina25/09/2025
La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) oficializó este jueves un incremento del 1,88% en los haberes de octubre para jubilados y pensionados y en los montos de las asignaciones familiares junto con los límites y rangos de ingresos del grupo familiar.
La actualización de los valores que estarán vigentes para el décimo mes del año, se da en línea con el dato de inflación de agosto, siendo formalizados mediante las Resoluciones 317 y 318/2025 publicadas en el Boletín Oficial.
El organismo previsional estableció en el texto oficial, “que el haber mínimo garantizado vigente a partir del mes de octubre de 2025, será de $326.298,38″. Mientras que el máximo, a partir del mes que viene, será de $2.195.679,22.
De esta manera, el reajuste hará que el haber mínimo suba de $320.277 a $326.298 y el haber máximo pase de $2.155.162 a $2.195.679. Como viene sucediendo hace más de un año, los que perciben la mínima cobrarán un bono de $70.000, por lo que las jubilaciones más bajas pasarán de $390.277 a $396.298.
En el documento oficial que lleva la firma del titular de ANSES, Fernando Bearzi, también se establecieron las bases imponibles mínima y máxima en $109.897,23 y $3.571.608,54, respectivamente, a partir del período devengado octubre de 2025.
Al mismo tiempo, el organismo determinó que el importe de la Prestación Básica Universal (PBU), aplicable a partir del próximo mes, será de $149.266,62. Mientras que el importe de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) se fijó en la suma de $261.038,70. Con el bono de $70.000, la PUAM ascenderá a $331.038.
Por otro lado, con la suba oficializada, la Asignación Universal por Hijo (AUH) y por Embarazo, alcanzarán en octubre los $117.252 para la mayoría de los beneficiarios, mientras que será de $152.428 para los que residen en la Zona I (La Pampa, Chubut, Neuquén, Río Negro, Santa Cruz, Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y el Partido de Patagones, en la provincia de Buenos Aires).
En lo que respecta a los trabajadores del sector formal, en caso de que el ingreso familiar no supere los $907.793, se cobrará por hijo $58.631, mientras que si el ingreso familiar es superior a $907.793 y de hasta $1.331.368, se cobrará por hijo $39.548. En tanto que si el ingreso familiar es superior a $1.331.368 y de hasta $1.537.111, se percibirá por hijo $23.920. Cuando el monto percibido en el hogar es mayor a $1.537.111 y de hasta $4.807.226, se cobrará por hijo $12.340.
Los mismos montos y topes se aplican en la Asignación Familiar Prenatal. En tanto que los valores aumentan para quienes perciban la prestación por hijo con discapacidad, ya que si el ingreso familiar no supera los $907.793, cobran por hijo $190.902, mientras que si el ingreso familiar es superior a $907.793 y de hasta $1.331.368, cobrarán por hijo $135.050 y si están por encima de $1.331.368, recibirán $85.234 por hijo.
En el caso de los contribuyentes del Monotributo, el monto a cobrar de las asignaciones familiares por hijo varían según la categoría:
Categorías A: $58.631
Categoría B: $39.548
Categoría C: $23.920
Categorías D, E, F, G: $12.340
En cuanto a las asignaciones que la ANSES abona por única vez, entra las que están Matrimonio, Nacimiento y Adopción, a partir del mes que viene otorgarán los siguientes montos:
Nacimiento: $68.341
Adopción: $408.616
Matrimonio: $102.330
Ayuda Escolar Anual: $42.039 (valor general)
La suba que actualiza los montos detallados alcanza de igual manera a los veteranos de guerra, a los titulares del sistema previsional integrado argentino y a los de la prestación por desempleo, entre otros programas de asistencia económica.
En el artículo 4 de la normativa se aclaró que “la percepción de un ingreso superior a $2.403.613 por parte de una de las personas integrantes del grupo familiar, excluye a dicho grupo del cobro de las asignaciones familiares, aun cuando la suma de sus ingresos no supere el límite máximo de ingresos establecido”.
Con información de Noticias Argentinas
Juan Pazo afirmó que la medida cumplió su objetivo y destacó que los productores fueron los principales beneficiados por la histórica liquidación de divisas.
Adorni confirmó que sigue vigente el esquema de retenciones cero a las carnes
El vocero presidencial Manuel Adorni confirmó que las exportaciones de carne aviar y bovina continuarán con retenciones cero y sin cupo hasta el 31 de octubre, tras el cumplimiento de la meta de 7 mil millones de dólares.
La compañía nacional operará dos frecuencias semanales desde San Pablo y Porto Alegre, reforzando la conectividad regional para la temporada de verano.
El monto a liquidar representa 60% del objetivo oficial.
Gita Gopinath destacó que, además del apoyo de EEUU, el país necesita reservas y consenso político para sostener las reformas.
El Gobierno de la Provincia informó que el pago de haberes de este mes se realizará entre el martes 30 de septiembre y el jueves 2 de octubre, según los sectores.
Prevén la construcción de módulos carcelarios y de un pabellón en la Unidad Carcelaria de TartagalSalta24/09/2025
Avanzan las mesas de trabajo para mejorar las condiciones de las personas privadas de libertad. Se concretaron nuevas reuniones de un espacio interinstitucional, donde se informaron las nuevas acciones para garantizar derechos fundamentales de las personas detenidas.
Luego de haber suspendido el cobro de las retenciones, el Gobierno logró en apenas tres días de operatoria del mercado de granos más de la mitad de la meta de US$7000 millones de ingresos fijada en el decreto 682/2025.
La concejal capitalina lamentó el triple femicidio ocurrido en Buenos Aires y aseguró que los discursos de odio contra las mujeres, como nunca en la historia, están avalados por el Ejecutivo del país.
Emergencia Sanitaria: en el Senado, gerentes de hospitales ofrecieron un diagnóstico sobre la situaciónPolítica24/09/2025
Se expusieron los graves problemas por los que atraviesan los servicios hospitalarios por la falta de profesionales, particularmente anestesistas y se analizaron posibles soluciones para mejorar la atención.