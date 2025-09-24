Gareca: “La violencia de género está avalada por el Presidente”

En el tramo de manifestaciones de la sesión ordinaria del Concejo Deliberante capitalino, la concejal Malvina Gareca lamentó el triple femicidio ocurrido en Buenos Aires este miércoles y apuntó a los discursos de odio como una de las aristas de la problemática.

“La violencia de género está avalado por el Presidente. Todas las políticas públicas para combatir esta violencia han sido desmanteladas. No existen políticas públicas reales y hay un discurso de odio constante hacia las mujeres, y hacia quienes defendemos a las mujeres”, arremetió la edil.

Para Gareca, “hay un retroceso enorme” en la materia y a esto se suma la minimización de situaciones – tal el caso de los videos en redes donde, a modo de humorada, meten a mujeres dentro de bolsas de consorcio – que han costado poner sobre la mesa.

“En la provincia tuvimos un intento de femicidio en las últimas horas; el agresor gozaba de libertad condicional, mientras, ya tenía otras causas y denuncias. Se apeló la medida, pero no dio resultado”, indicó la concejal, y continuó: “¿Qué piensa la Justicia para dejar a estar personas libres y que cometan estos delitos? Muchas veces concluimos que la vida de las mujeres no les importa nada”.