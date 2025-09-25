Retenciones cero: ARCA insiste en que el cierre no favoreció a los exportadores

Juan Pazo afirmó que la medida cumplió su objetivo y destacó que los productores fueron los principales beneficiados por la histórica liquidación de divisas.

Argentina25/09/2025

El jefe de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), Juan Pazo, ratificó que no se extenderá el esquema de retenciones cero luego de que se anotaron negocios por US$7000 millones en apenas 3 días.

“La medida era clara, esto terminaba por efecto de las Declaraciones Juradas de Ventas al Exterior (DJVE) cuando se llegaba al 31 de octubre o a los US$7000 millones. Esta medida cumplió su objetivo y terminó“, sostuvo el funcionario.

Y agregó: “Se terminó tal cual lo decía el decreto. Ahora los productores tiene la capacidad de vender a los exportadores y creo van a tener una oportunidad”.

Pazo aseguró que se trata de un récord histórico de liquidación de divisas y defendió la medida. “Hay una suba significativa de la cotización en pizarra de la soja contra el viernes. Este beneficio se traslada a los productores. Nunca vi retenciones cero en la Argentina”, afirmó.

Con respecto al beneficio para los productores, Pazo señaló que se observará en el “diferencial de precio de la pizarra”, pero advirtió que las cerealeras no tienen suficiente stock para cumplir con la medida: “Van a tener que salir a comprarle al productor”.

Con información de TN

