Prevén la construcción de módulos carcelarios y de un pabellón en la Unidad Carcelaria de Tartagal

La secretaria de Justicia, Soraya Dipp, encabezó hoy nuevas reuniones de las mesas de infraestructura penitenciaria y de tratamiento de personas privadas de libertad, espacios conformados en el marco del habeas corpus colectivo presentado por el Comité Provincial para la Prevención de la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes de Salta.

En la mesa de infraestructura penitenciaria, se informó que está prevista la construcción de módulos carcelarios y de un pabellón en la Unidad Carcelaria N° 5 de Tartagal, además de avanzar con la regularización dominial del inmueble.

Por su parte, en la mesa de tratamiento de personas privadas de libertad, se expusieron los avances en la implementación de consultorios externos para internos de la Unidad Carcelaria N° 1, con la posibilidad de extender esta medida a otros sectores de la provincia. También se trabajó en la redacción de protocolos entre hospitales zonales y la Policía de Salta, destinados a optimizar la atención sanitaria de personas en contexto de encierro.

Las mesas continuarán funcionando como espacios de articulación interinstitucional, con el objetivo de garantizar mejores condiciones y el pleno respeto de los derechos humanos de las personas privadas de libertad en la provincia. Están integradas por áreas del Poder Ejecutivo, el Ministerio Público Fiscal, el Ministerio de la Defensa y el Comité Provincial para la Prevención de la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes de Salta.