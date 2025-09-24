Motosierra: Salta perdió cerca de 30.000 beneficiarios de la beca Progresar

El concejal Guillermo Kripper denunció el recorte de Nación y detalló que Progresar Trabajo cayó un 56%, mientras que Progresar Superior lo hizo un 54%.

En el tramo de manifestaciones de la sesión ordinaria del Concejo Deliberante de la Capital, el concejal Guillermo Kripper expuso un informe de la consultora Ciudadana Comunicación en el que, con datos de Jefatura de Gabinete de Nación, pone sobre el tapete el ajuste de la gestión libertaria en Educación. 

“El informe habla de las becas Progresar y sobre la fuerte caída que tuvieron en Salta”, indicó el edil, y recordó que estas becas nacieron en 2014 como un programa de respaldo para los estudiantes argentinos, especialmente, para quienes cursan educación superior. 

Así las cosas, Kripper informó que Salta perdió, en dos años, cerca de 30.000 beneficiarios de la beca.

“Progresar Trabajo cayó 56%, pasó de 5.172 beneficiarios a 2.261; el Progresar Superior cayó un 54%, pasó de 27.241 beneficiarios a 12.605”, precisó.

En tanto, advirtió que el mondo de beca hoy llega a los $35.000 y que hasta incluso autoridades de la Universidad Nacional de Salta consideraron que la beca dejó de ser suficiente como para sostener al estudiante que lo necesita.

“Desde la UNSa informaron que hay menos estudiantes; en 2022 teníamos un ingreso efectivo de 10.000 estudiantes, en 2025 ese número bajó a 6.200. Entonces, como dice el presidente, ¿avanzamos o retrocedemos?”, finalizó.

