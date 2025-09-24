El Gobierno de la Provincia informó que el pago de haberes de este mes se realizará entre el martes 30 de septiembre y el jueves 2 de octubre, según los sectores.
Inteligencia artificial y justicia: un desafío para los defensores públicos
Durante dos días, Salta será sede de capacitaciones y debates sobre los avances tecnológicos. “Queremos garantizar que los defensores estén preparados para nuevos desafíos”, señaló el presidente de ADEPRA.Salta24/09/2025Agustina Tolaba
La ciudad de Salta será sede los próximos 25 y 26 de septiembre del quinto encuentro internacional de la Asociación Civil de la Defensa Pública de la República Argentina (ADEPRA), con un enfoque especial en la era de la inteligencia artificial y su posible incorporación en la labor judicial, que se realizará en el Club 20 de Febrero.
Por Aries, el presidente de ADEPRA, Adolfo Sánchez Alegre, destacó que la mayoría de las causas en las provincias son tramitadas por defensores públicos, por lo que “no pueden quedar afuera de los avances tecnológicos que marcan el presente y futuro de la justicia”.
“El objetivo principal es capacitar a todos los defensores públicos, federales y provinciales, en los adelantos tecnológicos que impactan directamente en su trabajo diario”, señaló Sánchez Alegre. La inteligencia artificial, según explicó, puede aplicarse en ciertos casos judiciales, pero su uso requiere evaluación cuidadosa como medio de prueba. “Estos encuentros permiten intercambiar experiencias y conocer cómo se implementa la IA en distintas jurisdicciones, garantizando que los defensores estén preparados para los nuevos desafíos”, agregó.
El evento contará con especialistas nacionales e internacionales en IA, neurotecnología, ciencias forenses y derechos humanos, así como defensores generales de Ecuador, Brasil, Uruguay, Paraguay y Honduras, junto a representantes nacionales como la defensora general de la Nación y el presidente del Consejo Federal de Defensores de la República Argentina.
Sánchez Alegre subrayó que la actualización tecnológica es esencial para que los defensores puedan litigar en igualdad de condiciones frente al Ministerio Público Fiscal, especialmente en contextos donde la mayoría de las causas judiciales dependen de la defensa pública. “La IA ya no es un tema del futuro; está transformando la justicia y los defensores debemos ver la forma de incorporarla de manera efectiva”, concluyó.
La jornada se llevará a cabo de 10 a 17 hs y permitirá que vecinos y empresas entreguen neumáticos fuera de uso que luego se usarán para generar energía en la fabricación de cemento.
“Salta ya tiene vuelo directo con Panamá”, celebró Sáenz
“Seguimos ampliando nuestra conectividad internacional y consolidando a la provincia como hub aéreo del norte argentino”, sostuvo el mandatario.
La diputada libertaria afirmó que en las universidades “hay adoctrinamiento, persecución ideológica y estudiantes obligados a marchar para no quedar ausentes”.
Se recibirán donaciones a personas de entre 16 y 65 años, con documento de identidad, del grupo O positivo y negativo. Se recomienda no concurrir en ayunas y estar bien hidratado.
Combustibles en Salta: segundo aumento en una semana
Este 23 de septiembre las estaciones de servicio en Salta aplicaron un nuevo aumento. Las naftas subieron hasta $145 por litro.
El Gobierno busca cerrar un swap con el Tesoro de Estados Unidos para reforzar reservas y afrontar vencimientos de deuda hasta enero. La operación replicaría el esquema vigente con China.
Mangione acusó a anestesistas de cobrar $97 millones y “extorsionar” a la provincia
El ministro de Salud de Salta, Federico Mangione, aseguró que un grupo de anestesistas maneja un “monopolio extorsivo” que condiciona la atención en los hospitales. Advirtió que no cederá ante sus reclamos y que deberán “responderle a la sociedad”.
Sportivo Pocitos apunta alto: el club del norte salteño negocia con Mauro Zárate, ex jugador de Boca, Vélez y Lazio, para sumarlo al plantel en el próximo Torneo Regional Amateur.No sería la primera vez que Pocitos sorprende con fichajes de renombre: en su momento, el club logró sumar a Pablo Mouche para disputar un par de partido.
El tribunal que integran los jueces José Luis Riera, Mónica Faber y Maximiliano Troyano encabezará la primera audiencia en el juicio contra los hermanos Adrián Guillermo Saavedra y Carlos Damián Saavedra.
Declaran de Interés Nacional a una cafetería salteña pionera en atención en Lengua de SeñasSalta23/09/2025
Se trata de CaféLSA, emprendimiento salteño creado por personas sordas, atendido por personas sordas y que impulsa la enseñanza de la Lengua de Señas Argentina. “Es un puente para toda la comunidad”, expresaron.