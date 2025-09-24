Inteligencia artificial y justicia: un desafío para los defensores públicos

La ciudad de Salta será sede los próximos 25 y 26 de septiembre del quinto encuentro internacional de la Asociación Civil de la Defensa Pública de la República Argentina (ADEPRA), con un enfoque especial en la era de la inteligencia artificial y su posible incorporación en la labor judicial, que se realizará en el Club 20 de Febrero.

Por Aries, el presidente de ADEPRA, Adolfo Sánchez Alegre, destacó que la mayoría de las causas en las provincias son tramitadas por defensores públicos, por lo que “no pueden quedar afuera de los avances tecnológicos que marcan el presente y futuro de la justicia”.

“El objetivo principal es capacitar a todos los defensores públicos, federales y provinciales, en los adelantos tecnológicos que impactan directamente en su trabajo diario”, señaló Sánchez Alegre. La inteligencia artificial, según explicó, puede aplicarse en ciertos casos judiciales, pero su uso requiere evaluación cuidadosa como medio de prueba. “Estos encuentros permiten intercambiar experiencias y conocer cómo se implementa la IA en distintas jurisdicciones, garantizando que los defensores estén preparados para los nuevos desafíos”, agregó.

El evento contará con especialistas nacionales e internacionales en IA, neurotecnología, ciencias forenses y derechos humanos, así como defensores generales de Ecuador, Brasil, Uruguay, Paraguay y Honduras, junto a representantes nacionales como la defensora general de la Nación y el presidente del Consejo Federal de Defensores de la República Argentina.

Sánchez Alegre subrayó que la actualización tecnológica es esencial para que los defensores puedan litigar en igualdad de condiciones frente al Ministerio Público Fiscal, especialmente en contextos donde la mayoría de las causas judiciales dependen de la defensa pública. “La IA ya no es un tema del futuro; está transformando la justicia y los defensores debemos ver la forma de incorporarla de manera efectiva”, concluyó.