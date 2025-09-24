Córdoba: cambió de género y va a juicio por violar a otras detenidas

Nicolás Cajal: “El ADN es irrefutable, yo ya sé quién mató a Jimena”
El viudo de Jimena Salas, absuelto en el primer juicio por el femicidio de Vaqueros, afirmó que la prueba genética despeja dudas sobre el autor material del crimen.
Gabriela Nahir Fernández fue trasladada a una cárcel de mujeres y allí habría violado a siete internas.Judiciales24/09/2025
La Fiscalía de Instrucción de Delitos contra la Integridad Sexual de Córdoba solicitó que la presa Gabriela Nahir Fernández, quien cambió de género, vaya a juicio acusada de haber violado a otras siete internas en el pabellón de mujeres del Establecimiento Carcelario de Bouwer.
La detenida llegó a la cárcel femenina luego de obtener el reconocimiento de su cambio de género y, según los investigadores, creen que fue en ese lapso en el que ocurrieron las violaciones, con el agravante de que tenía sífilis y contagió a varias de sus víctimas.
Desde el Ministerio Público Fiscal provincial detallaron que Fernández es acusada como “probable autora penalmente responsable de los delitos de abuso sexual simple reiterado (dos hechos) en concurso real con abuso sexual gravemente ultrajante continuado en perjuicio de siete detenidas, calificado por el conocimiento de ser portadora de una enfermedad de transmisión sexual grave”.
A su vez, en uno de los hechos se la considera “coautora de abuso sexual con acceso carnal por la introducción de objetos análogos, calificado por el número de autores”, puesto que habría sido acompañada en el ultraje por otras dos presas. En otro caso, además, se agrava la acusación por “el uso de arma en grado de tentativa”.
En esta causa también están acusadas Ingrid Roxana Florindo y Rocío Belén Montoya como “probables coautoras penalmente responsables de los delitos de abuso sexual con acceso carnal por la introducción de objetos análogos”, en compañía de Fernández.
Todo se remonta a octubre de 2016 cuando Gabriel Fernández ingresó a una cárcel masculina y un año después fue condenado a tres años de prisión por el delito de “lesiones leves calificadas y privación de la libertad calificada”.
Sin embargo, en 2018 le dijo a la Justicia “me autopercibo mujer”, motivo por el cual se dio inicio así a su cambio de género, por lo que pasó a llamarse Gabriela Nahir Fernández y fue trasladada a un pabellón de mujeres.
Con información de Noticias Argentinas
El abogado Marcelo Arancibia, defensor de los hermanos Saavedra, señaló que la fiscalía investiga la muerte de Javier en la Alcaidía como un suicidio. En su ropa se halló un escrito que será sometido a pericia caligráfica.
Tras el suicidio de Javier Nicolás Saavedra, sus hermanos enfrentan el debate. “Queremos que se discuta y quede clarísimo y transparentado en el debate”, afirmó Pedro Arancibia.
El fiscal federal Ricardo Toranzos consideró que el amparo por la construcción del nuevo puente sobre el río Vaqueros debe mantenerse vigente, pese a que la obra se inició.
El fiscal federal Ricardo Toranzos reveló que se detectaron más de 2.000 electores de diferencia entre el padrón de Aguas Blancas y el censo poblacional. Sospechan de documentos falsos y domicilios inexistentes.
Este miércoles inicia en Salta el nuevo juicio por el crimen de Jimena Salas, ocurrido en 2017 en Vaqueros. El abogado querellante Pedro Arancibia destacó la importancia de mostrar públicamente las pruebas contra los hermanos Saavedra.
El Gobierno busca cerrar un swap con el Tesoro de Estados Unidos para reforzar reservas y afrontar vencimientos de deuda hasta enero. La operación replicaría el esquema vigente con China.
El ministro de Salud de Salta, Federico Mangione, aseguró que un grupo de anestesistas maneja un “monopolio extorsivo” que condiciona la atención en los hospitales. Advirtió que no cederá ante sus reclamos y que deberán “responderle a la sociedad”.
Sportivo Pocitos apunta alto: el club del norte salteño negocia con Mauro Zárate, ex jugador de Boca, Vélez y Lazio, para sumarlo al plantel en el próximo Torneo Regional Amateur.No sería la primera vez que Pocitos sorprende con fichajes de renombre: en su momento, el club logró sumar a Pablo Mouche para disputar un par de partido.
El tribunal que integran los jueces José Luis Riera, Mónica Faber y Maximiliano Troyano encabezará la primera audiencia en el juicio contra los hermanos Adrián Guillermo Saavedra y Carlos Damián Saavedra.
Se trata de CaféLSA, emprendimiento salteño creado por personas sordas, atendido por personas sordas y que impulsa la enseñanza de la Lengua de Señas Argentina. “Es un puente para toda la comunidad”, expresaron.