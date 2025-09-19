Además, los mayores incrementos se observan en el sector financiero. Mientras, el BCRA comenzó a vender reservas durante los últimos días para frenar el tipo de cambio mayorista.
Comercios, turismo y minería: los más golpeados por la crisis económica
La Cámara de PYMES de Salta advirtió sobre la pérdida de competitividad y la necesidad de medidas urgentes para sostener estos sectores.Economía19/09/2025Agustina Tolaba
Por Aries, Darío Pellegrini, presidente de la Cámara de PYMES de Salta, advirtió sobre la situación crítica que atraviesan tres sectores estratégicos de la economía provincial: la minería, el turismo y el comercio legal abierto al público.
En el sector minero, la caída de los precios internacionales del litio y otros minerales genera incertidumbre. Pellegrini señaló que la información sobre estas variaciones debería compartirse de manera más transparente para evitar expectativas poco realistas y pérdidas económicas.
El turismo, por su parte, también enfrenta dificultades. “El año pasado un hotel necesitaba un 30% de ocupación para cubrir sus costos. Hoy necesita cerca del 60%”, indicó Pellegrini. Esta situación se ve agravada por un dólar retrasado que hace que el país resulte caro para visitantes extranjeros y turistas nacionales.
Finalmente, el comercio legal enfrenta la presión de operar en un mercado donde convive con el comercio informal y la falta de controles. Según Pellegrini, esto aumenta la carga fiscal sobre quienes cumplen con la normativa, elevando sus costos fijos y reduciendo su competitividad.
“Quienes más sostienen a la provincia con su trabajo y sus impuestos son los más afectados hoy”, alertó el dirigente. La Cámara de PYMES insta a implementar medidas que alivien la presión sobre estos sectores para garantizar la sostenibilidad económica y la generación de empleo en Salta.
“El problema es más político que económico”, aseguran industriales
El presidente de la Unión Industrial de Salta sostuvo que los últimos 60 días complicaron aún más a las empresas y reclamó acuerdos para aprovechar las oportunidades del país.
La pobreza estructural en Salta se redujo a la mitad, pero advierten que persisten las desigualdadesEconomía18/09/2025
Un nuevo informe del IELDE reveló una caída sostenida de la pobreza estructural en la provincia. La directora del instituto, Carla Arévalo, alertó que las disparidades internas persisten.
La desocupación fue de 7,6% en el segundo trimestre de 2025 y afecta a 1,7 millones de personasEconomía18/09/2025
La tasa de desempleo marcó una caída de 0,3 puntos porcentuales respecto al pico alcanzado en los primeros tres meses del año. Cuáles son los grupos más perjudicados por la falta de trabajo.
El Banco Central vendió US$ 379 millones, pero en los bancos y en el paralelo llegó a $ 1.500Economía18/09/2025
El dólar testeó el techo de la banda y el Central quedó habilitado para vender reservas para poder controlarlo. El organismo vendió US$ 379 millones, que se suman a otros US$ 53 millones en la previa.
Es un jueves negro para el mercado argentino. Mientras que el dólar oficial es intervenido por el Banco Central, el resto de las cotizaciones tiende al alza y rompen la barrera de los $1500.
Scaloni valoró el trabajo de la Argentina ante Ecuador: "El equipo da la cara incluso en la derrota"Deportes10/09/2025
El entrenador de la Selección Argentina habló tras la caída en Guayaquil. Analizó la última fecha de las Eliminatorias y destacó el trabajo del rival. También se refirió a la ausencia de Messi.
Quite de colaboración en el PAMI Salta
Los gremios del PAMI resolvieron un plan de lucha con quites de colaboración en todo el país, en reclamo de paritarias y salarios dignos.
Esta enfermedad se transmite a otros canes y a las personas por la picadura de flebótomos infectados con el parásito. Salud Pública informa también la situación con respeto a otras enfermedades.
Con modificaciones, el Senado aprobó la regulación del sistema de residencias médicasSalta18/09/2025
El proyecto aprobado en Diputados fue modificado en lo que refiere a la autoridad de aplicación, concurrencias, renuncias, penalidades y títulos de especialista. El proyecto, aprobado, vuelve a Diputados en revisión.
El Gobernador de Salta se reunió con los directivos de Ganfeng Lithium, quienes presentaron un nuevo proyecto de inversión en Pozuelos–Pastos Grandes. “Este anuncio reafirma a Salta como protagonista del desarrollo del litio en la Argentina y en el mundo”, dijo.