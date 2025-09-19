Comercios, turismo y minería: los más golpeados por la crisis económica

Por Aries, Darío Pellegrini, presidente de la Cámara de PYMES de Salta, advirtió sobre la situación crítica que atraviesan tres sectores estratégicos de la economía provincial: la minería, el turismo y el comercio legal abierto al público.

En el sector minero, la caída de los precios internacionales del litio y otros minerales genera incertidumbre. Pellegrini señaló que la información sobre estas variaciones debería compartirse de manera más transparente para evitar expectativas poco realistas y pérdidas económicas.

El turismo, por su parte, también enfrenta dificultades. “El año pasado un hotel necesitaba un 30% de ocupación para cubrir sus costos. Hoy necesita cerca del 60%”, indicó Pellegrini. Esta situación se ve agravada por un dólar retrasado que hace que el país resulte caro para visitantes extranjeros y turistas nacionales.

Finalmente, el comercio legal enfrenta la presión de operar en un mercado donde convive con el comercio informal y la falta de controles. Según Pellegrini, esto aumenta la carga fiscal sobre quienes cumplen con la normativa, elevando sus costos fijos y reduciendo su competitividad.

“Quienes más sostienen a la provincia con su trabajo y sus impuestos son los más afectados hoy”, alertó el dirigente. La Cámara de PYMES insta a implementar medidas que alivien la presión sobre estos sectores para garantizar la sostenibilidad económica y la generación de empleo en Salta.