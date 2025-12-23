Las estimaciones de la Unión Industrial Argentina arrojaron una caída mensual de 1%, con retrocesos en la construcción y el sector automotriz.
El riesgo país cae a 570 puntos y suben los ADRs
Las acciones argentinas suben y el riesgo país baja a 570 puntos, mientras el mercado espera definiciones sobre los abultados vencimientos de enero. Los rumores apuntaban a una posible emisión bajo ley New York de una versión del nuevo Bonar29N, una opción que está descartada.
Esta mañana, el ministro de Economía, Luis Caputo respondió en X a una consulta sobre la posibilidad de emitir deuda bajo Ley New York en los próximos días para afrontar los vencimientos de enero. El ministro señaló que el Gobierno intentará evitar ese tipo de emisión, explicando que “el objetivo es reducir gradualmente la dependencia del país con Wall Street”.
"Las autoridades parecerían estar esperando la aprobación del presupuesto y la autorización del Congreso para emitir deuda externa con el fin de cerrar una operación de repo con bancos privados por el monto restante necesario para cumplir con los vencimientos de enero", explicaron desde Max Capital.
Según también revelaron desde este informe una alternativa que sigue sobre la mesa es que el BCRA lleve adelante el repo con bancos, con el Tesoro colocando una letra al BCRA para obtener los dólares requeridos.
En ese marco, el S&P Merval avanza 0,3% a 3.146.896,560 puntos y dentro de las acciones líderes que más suben se encuentra: Cresud (+1,6%), Loma Negra (+1,4%) y Central Puerto (+1,4%). Dentro de los ADRs, si bien hay cotizaciones mixtas, los que más avanzan son: Central Puerto y Telecom, con el 3,6% y 2,7%, respectivamente.
Bonos y riesgo país
A nivel local, los bonos en dólares cotizan de forma dispar. Así, los que más avanzan son el Bonar 2041 (+0,5%), seguido con el 0,4% por parte de los Globales 2030 y 2029. A su vez, dentro de los que más caen están el Bonar 2030 y el Global 2035 con el 0,2%. El riesgo país, en tanto, se ubica en 570 puntos.
Con información de Ámbito
En noviembre, el Indicador de Consumo (IC) de la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC) mostró un decrecimiento de 2,8% en la comparación interanual y retroceso desestacionalizado de 1,3% frente al mes de octubre.
Las ventas minoristas subieron 1,3% frente a 2024, según CAME. Las ventas estuvieron condicionadas por el endeudamiento de los hogares y la pérdida de poder adquisitivo, con fuerte dependencia del financiamiento.
El salario registrado volvió a perder frente a la inflación en octubre: subió 2% en octubreEconomía23/12/2025
El salario registrado, que incluye a los empleados públicos y privados, subió 2% en octubre, mientras que la inflación fue del 2,3%, según informó el INDEC.
El Banco Mundial aprobó un préstamo de US$300 millones para subsidiar las tarifas de gas en la ArgentinaEconomía19/12/2025
Mientras el Gobierno avanza con un nuevo esquema de clasificación de los usuarios, la entidad multilateral financiará la ayuda estatal a los sectores más vulnerables.
De la fábrica al delivery: el desempleo bajó por el aumento del trabajo informal y el monotributoEconomía19/12/2025
Las cifras se desprenden de los datos oficiales del tercer trimestre de 2025 contra el mismo periodo del año pasado. En paralelo, el empleo privado registrado sigue cayendo.
