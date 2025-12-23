El riesgo país cae a 570 puntos y suben los ADRs

Las acciones argentinas suben y el riesgo país baja a 570 puntos, mientras el mercado espera definiciones sobre los abultados vencimientos de enero. Los rumores apuntaban a una posible emisión bajo ley New York de una versión del nuevo Bonar29N, una opción que está descartada.

Esta mañana, el ministro de Economía, Luis Caputo respondió en X a una consulta sobre la posibilidad de emitir deuda bajo Ley New York en los próximos días para afrontar los vencimientos de enero. El ministro señaló que el Gobierno intentará evitar ese tipo de emisión, explicando que “el objetivo es reducir gradualmente la dependencia del país con Wall Street”.



"Las autoridades parecerían estar esperando la aprobación del presupuesto y la autorización del Congreso para emitir deuda externa con el fin de cerrar una operación de repo con bancos privados por el monto restante necesario para cumplir con los vencimientos de enero", explicaron desde Max Capital.

Según también revelaron desde este informe una alternativa que sigue sobre la mesa es que el BCRA lleve adelante el repo con bancos, con el Tesoro colocando una letra al BCRA para obtener los dólares requeridos.

En ese marco, el S&P Merval avanza 0,3% a 3.146.896,560 puntos y dentro de las acciones líderes que más suben se encuentra: Cresud (+1,6%), Loma Negra (+1,4%) y Central Puerto (+1,4%). Dentro de los ADRs, si bien hay cotizaciones mixtas, los que más avanzan son: Central Puerto y Telecom, con el 3,6% y 2,7%, respectivamente.

Bonos y riesgo país

A nivel local, los bonos en dólares cotizan de forma dispar. Así, los que más avanzan son el Bonar 2041 (+0,5%), seguido con el 0,4% por parte de los Globales 2030 y 2029. A su vez, dentro de los que más caen están el Bonar 2030 y el Global 2035 con el 0,2%. El riesgo país, en tanto, se ubica en 570 puntos.

Con información de Ámbito